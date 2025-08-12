Home > अध्यात्म > जन्माष्टमी पर करना चाहते है लडडू गोपाल को खुश, तो करें इन मंत्रों का जाप खुश होंगे श्रीकृष्ण,सारे दुख हो जाएंगे दूर

Janmashtami 2025: इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Janmashtami 2025) का त्योहार 16 अगस्त, शनिवार को मनाया जाएगा। ये दिन भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रात के 12 बजे, ठीक जन्म समय पर, मंदिरों में घंटे-घड़ियाल बजते हैं, भजन होते हैं और भक्त झूम उठते हैं।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 12, 2025 15:02:15 IST

Janmashtami 2025: इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Janmashtami 2025) का त्योहार 16 अगस्त, शनिवार को मनाया जाएगा। ये दिन भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रात के 12 बजे, ठीक जन्म समय पर, मंदिरों में घंटे-घड़ियाल बजते हैं, भजन होते हैं और भक्त झूम उठते हैं।कहा जाता है कि अगर इस दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा और मंत्र जाप किया जाए, तो श्रीकृष्ण (Shri Krishna) जल्दी प्रसन्न होते हैं और हर दुख-दर्द दूर कर देते हैं।

कब है जन्माष्टमी?

हिंदू पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। माना जाता है कि द्वापर युग में इसी दिन कन्हैया का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। तब से लेकर आज तक, ये दिन भक्ति, प्रेम और खुशी का प्रतीक बन गया है।

 जन्माष्टमी पर मंत्र जाप क्यों जरूरी है?

भक्तों का मानना है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान का नाम लेने और मंत्र जाप करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख-समृद्धि आती है और बुरी नजर से भी बचाव होता है।

जन्माष्टमी पर जरूर करें ये मंत्र जाप

  • ॐ नमो भगवते वासुदेवाय: (Om Namo Bhagavate Vasudevaya)
  • ये मंत्र भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण दोनों को समर्पित है। मतलब है “हे वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस मंत्र के जाप से नेगेटिविटी दूर होती है और मन में पॉजिटिव एनर्जी आती है।
  • कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः
  • ये मंत्र भक्तों के सभी कष्ट दूर करने वाला माना जाता है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, इस मंत्र के जाप से हिम्मत मिलती है और रास्ते निकल आते हैं।
  • श्री कृष्ण शरणं ममः (Shri Krishna Sharanam Mamah)
  • इसका मतलब  है कि मैं कृष्ण की शरण में हूं। इस मंत्र से मन में विश्वास और भक्ति बढ़ती है। इसे जाप करने से लगता है कि कोई अपना हमेशा साथ खड़ा है।

मंत्र जाप का सही तरीका

जन्माष्टमी के दिन पूजा घर को अच्छे से सजाएं, फूल-माला और दीपक जलाएं। श्रीकृष्ण को झूले में बैठाएं, माखन-मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। फिर शांत मन से मंत्रों का जाप करें, कोशिश करें कि 108 बार करें। रात के 12 बजे का समय सबसे शुभ माना जाता है।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

