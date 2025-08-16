Janmashtami 2025 Baby Names: भगवान कृष्ण से जुड़े शुभ नाम जो आपके बच्चे के लिए होंगे खास

Baby Names On Janmashtami: जनमाष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी मनाने का दिन ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी खास है जो इसी दिन जन्म लेते हैं। अगर आपकी नन्ही परी या लाडला इसी खास दिन दुनिया में आए हैं, तो उनके लिए एक सुंदर और भाग्यशाली नाम चुनना भी और खास हो जाता है।

जनमाष्टमी के दिन जन्म लेने वाले बच्चे के लिए कोई भी नाम चुनना हो, शादी, शुभता, प्रेम या दिव्यता से जुड़ा, इनमें से कोई नाम उसके लिए अच्छा और अर्थपूर्ण विकल्प हो सकता है।

लड़कों के लिए कुछ नाम

• कृष्ण- नाम ही याददाश्त और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है

• माधव- सुख और शांति लाने वाला

• श्याम- आकर्षण और सुंदरता का प्रतिनिधि

• गोविंद- खुशियाँ और आशीर्वाद देने वाला

• बालकृष्ण– मासूमियत और उल्लास का प्रतिक

• कन्हैया, नीलकंठ, मुरारी, वासुदेव- सभी नाम कृष्ण की विभिन्न पहचान और दिव्यता को दर्शाते हैं

लड़कियों के कुछ सुंदर नाम

• राधिका- भक्ति और स्नेह का प्रतीक

•कृष्णा- दिव्यता और सौंदर्य से भरपूर

• राधा, माधवी, श्यामली- प्रेम, समर्पण और शांत सौंदर्य का प्रतिनिधित्व

• गोमती, मुरारीश्री, कनकली, माधुरी, वृषाली- हर नाम में नन्हीं बिटिया के भविष्य के लिए शुभता और प्यार झलकता है

