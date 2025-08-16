Home > धर्म > Janmashtami 2025 Baby Names: भगवान कृष्ण से जुड़े शुभ नाम जो आपके बच्चे के लिए होंगे खास

Janmashtami 2025 Baby Names: भगवान कृष्ण से जुड़े शुभ नाम जो आपके बच्चे के लिए होंगे खास

Baby Names Ideas: कहते हैं जो बच्चे जनमाष्टमी के दिन जन्म लेते हैं वो बेहद भाग्यशाली होते हैं। इस दिन जन्मे बच्चों के लिए हम आपके लिए खास नामों की सूची लेकर आए हैं। भगवान कृष्ण से जुड़े सुंदर और दिव्य नाम जैसे माधव, गोविंद, राधिका और श्यामली, जो आपके बच्चे के जीवन में शुभता और खुशहाली लाएंगे। आपके बच्चे के लिए ये नाम बेहद प्यारे और अनोखे हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 16, 2025 18:29:00 IST

Baby names ideas
Baby names ideas

Baby Names On Janmashtami: जनमाष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी मनाने का दिन ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी खास है जो इसी दिन जन्म लेते हैं। अगर आपकी नन्ही परी या लाडला इसी खास दिन दुनिया में आए हैं, तो उनके लिए एक सुंदर और भाग्यशाली नाम चुनना भी और खास हो जाता है।

जनमाष्टमी के दिन जन्म लेने वाले बच्चे के लिए कोई भी नाम चुनना हो, शादी, शुभता, प्रेम या दिव्यता से जुड़ा, इनमें से कोई नाम उसके लिए अच्छा और अर्थपूर्ण विकल्प हो सकता है।

लड़कों के लिए कुछ नाम

कृष्ण- नाम ही याददाश्त और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है

माधव- सुख और शांति लाने वाला

श्याम- आकर्षण और सुंदरता का प्रतिनिधि

गोविंद- खुशियाँ और आशीर्वाद देने वाला

बालकृष्ण मासूमियत और उल्लास का प्रतिक

कन्हैया, नीलकंठ, मुरारी, वासुदेव- सभी नाम कृष्ण की विभिन्न पहचान और दिव्यता को दर्शाते हैं

Janmashtami 2025 Special: जन्माष्टमी पर पढ़िए नकली कृष्ण की कहानी, कौन था वो राजा जो खुद को बताता था असली कृष्ण?

लड़कियों के कुछ सुंदर नाम

• राधिका- भक्ति और स्नेह का प्रतीक

कृष्णा- दिव्यता और सौंदर्य से भरपूर

राधा, माधवी, श्यामली- प्रेम, समर्पण और शांत सौंदर्य का प्रतिनिधित्व

गोमती, मुरारीश्री, कनकली, माधुरी, वृषाली- हर नाम में नन्हीं बिटिया के भविष्य के लिए शुभता और प्यार झलकता है

Janmashtami 2025 : आखिर क्यों भगवान कृष्ण को लगाया जाता है 56 भोग? जानें कब से शुरू हुई ये अनोखी परंपरा…

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट लौंग का पानी पीने के 5 बड़े फायदे

August 16, 2025

health benefits of drinking milk empty stomach Khli Pet Dudh...

August 16, 2025

घी VS मलाई त्वचा के लिए कौन सा सबसे बेस्ट...

August 16, 2025

रात में खाने के बाद कितनी देर टहलना होता है...

August 16, 2025

कच्चा केला खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

अगर दूध नहीं पीना चाहते तो ट्राय करें ये 7...

August 16, 2025
Janmashtami 2025 Baby Names: भगवान कृष्ण से जुड़े शुभ नाम जो आपके बच्चे के लिए होंगे खास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Janmashtami 2025 Baby Names: भगवान कृष्ण से जुड़े शुभ नाम जो आपके बच्चे के लिए होंगे खास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Janmashtami 2025 Baby Names: भगवान कृष्ण से जुड़े शुभ नाम जो आपके बच्चे के लिए होंगे खास
Janmashtami 2025 Baby Names: भगवान कृष्ण से जुड़े शुभ नाम जो आपके बच्चे के लिए होंगे खास
Janmashtami 2025 Baby Names: भगवान कृष्ण से जुड़े शुभ नाम जो आपके बच्चे के लिए होंगे खास
Janmashtami 2025 Baby Names: भगवान कृष्ण से जुड़े शुभ नाम जो आपके बच्चे के लिए होंगे खास
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?