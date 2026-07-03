Amarnath Yatra 2026: जम्मू से गूंजा आस्था का सैलाब! कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा 2026 का दूसरा बड़ा बैच रवाना

Amarnath Yatra 2026: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का दूसरा जत्था शुक्रवार को जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हुआ. ये पूरी प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई. प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा बल तैनात किए हैं, ताकि पूरी यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके.

जम्मू से आगे बढ़ते इस जत्थे के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. पूरे मार्ग पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है और लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी या खतरे का सामना न करना पड़े.

चंदरकोट में उत्सव जैसा माहौल

चंदरकोट (रियासी जिला) स्थित श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के यात्री निवास को तिरंगे रंगों की रोशनी से सजाया गया है. यहां का माहौल भक्तिमय और उत्सव जैसा दिखाई दे रहा है. रुकने वाले श्रद्धालु सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए और उन्होंने व्यवस्थाओं की सराहना की.

मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए यात्रियों ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. उनका कहना था कि सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाएं अच्छी हैं और यात्री निवास में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं. उन्होंने सुरक्षा और व्यवस्था दोनों को संतोषजनक बताया.

पहला जत्था पहले ही रवाना हो चुका है

इससे पहले गुरुवार को मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से पहले जत्थे को रवाना किया था. उन्होंने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह यात्रा आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जो मन को शांति और आनंद देती है.

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जम्मू और कश्मीर प्रशासन, पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर यात्रियों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इस साल पहले जत्थे में 4800 से अधिक श्रद्धालु 259 वाहनों के काफिले के साथ यात्रा के लिए रवाना हुए थे.