Home > धर्म > क्या आप जानते हैं जम्बूद्वीप क्या है? हर पूजा में लिया जाता है इसका नाम, वजह है बेहद खास

क्या आप जानते हैं जम्बूद्वीप क्या है? हर पूजा में लिया जाता है इसका नाम, वजह है बेहद खास

Jambudweep Meaning: पूजा, हवन या गृह प्रवेश के दौरान संकल्प लेते समय अक्सर 'जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे' कहा जाता है. यह केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय भूगोल और संस्कृति से जुड़ी परंपरा है. हिंदू, जैन और बौद्ध ग्रंथों में वर्णित जम्बूद्वीप को पृथ्वी के प्रमुख भूभागों में से एक माना गया है. माना जाता है कि भारतवर्ष इसी जम्बूद्वीप का हिस्सा था, इसलिए आज भी पूजा-पाठ में इसका उल्लेख किया जाता है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: July 4, 2026 10:07:28 AM IST

हर पूजा में लिया जाता है जम्बूद्वीप का नाम
हर पूजा में लिया जाता है जम्बूद्वीप का नाम


Jambudweep Meaning: मंदिर, गृह प्रवेश, विवाह, यज्ञ या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान जब पंडित संकल्प कराते हैं तो एक वाक्य लगभग हर बार सुनाई देता है-‘जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे…’. अधिकांश लोग इसे सुनते तो हैं, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ और महत्व को नहीं जानते. आखिर जम्बूद्वीप क्या है? क्या यह भारत का प्राचीन नाम था या फिर किसी विशाल भूभाग का उल्लेख? और हजारों साल पुरानी यह परंपरा आज भी पूजा-पाठ का अहम हिस्सा क्यों बनी हुई है? आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक और सांस्कृतिक कहानी.

क्या है जम्बूद्वीप?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जम्बूद्वीप कोई आधुनिक देश, राज्य या शहर नहीं है. यह प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक विशाल भूभाग का नाम है. हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य पुराणों में जम्बूद्वीप का विस्तृत उल्लेख मिलता है. इन ग्रंथों में पृथ्वी को सात प्रमुख द्वीपों या विशाल भूभागों में विभाजित करके समझाया गया है. इन सात द्वीपों में जम्बूद्वीप को सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थान दिया गया है.

You Might Be Interested In

क्यों पड़ा इसका नाम जम्बूद्वीप?

जम्बूद्वीप शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है. ‘जम्बू’ का अर्थ है जामुन का वृक्ष और ‘द्वीप’ का अर्थ है बड़ा भूभाग या महाद्वीप. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र में जामुन के पेड़ों की बहुतायत थी. इसी कारण इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा. यही नाम बाद में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा बन गया.   

पुराणों में कैसे किया गया है वर्णन?

पुराणों के अनुसार पृथ्वी को सात बड़े द्वीपों में विभाजित किया गया था. इनमें जम्बूद्वीप को केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण भूभाग माना गया है. मान्यता है कि इसी जम्बूद्वीप के भीतर एक क्षेत्र भारतवर्ष कहलाता था और भारतवर्ष के अंतर्गत भरतखण्ड का उल्लेख मिलता है. यही कारण है कि संकल्प के समय ‘जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे’ बोला जाता है, जिससे व्यक्ति अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थान का उल्लेख करता है.

क्या जम्बूद्वीप ही भारत था?

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जम्बूद्वीप और भारतवर्ष एक ही चीज नहीं हैं. जम्बूद्वीप एक विशाल भूभाग था, जबकि भारतवर्ष उसका एक हिस्सा माना जाता था. भारतवर्ष के भीतर ही भरतखण्ड का उल्लेख मिलता है. कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में जम्बूद्वीप का संबंध वर्तमान एशिया महाद्वीप या उसके बड़े हिस्से से जोड़ा जाता था. हालांकि यह धार्मिक और पौराणिक अवधारणाओं पर आधारित व्याख्या है.

पूजा के संकल्प में क्यों लिया जाता है इसका नाम?

किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत संकल्प से होती है. संकल्प का अर्थ है कि व्यक्ति अपने बारे में, अपने स्थान के बारे में और पूजा के उद्देश्य के बारे में घोषणा करता है. आज के समय में यदि कोई अपना पता बताता है तो वह कहता है कि वह भारत, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ या किसी अन्य स्थान का निवासी है. इसी प्रकार प्राचीन काल में लोग अपने स्थान का परिचय देने के लिए जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और भरतखण्ड का उल्लेख करते थे. यह उस समय की पारंपरिक भौगोलिक पहचान मानी जाती थी.हजारों वर्षों से चली आ रही इसी परंपरा का पालन आज भी पूजा-पाठ में किया जाता है.

हिंदू धर्म ही नहीं, जैन और बौद्ध धर्म में भी है उल्लेख

जम्बूद्वीप का उल्लेख केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है. जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों में भी जम्बूद्वीप का वर्णन मिलता है. हालांकि तीनों परंपराओं में इसके स्वरूप और भूगोल को लेकर कुछ भिन्न विवरण मिलते हैं, लेकिन जम्बूद्वीप का महत्व सभी में स्वीकार किया गया है. यही कारण है कि यह शब्द भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

क्या है इसका महत्व?

वर्तमान समय में जम्बूद्वीप को किसी आधुनिक देश या राजनीतिक सीमा से जोड़कर नहीं देखा जाता. यह मुख्य रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अवधारणा है, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता और ग्रंथों से जुड़ी हुई है. जब भी किसी पूजा में ‘जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे’ कहा जाता है, तो यह केवल एक मंत्रोच्चार नहीं ब ल्कि हजारों वर्षों पुरानी भारतीय परंपरा, भूगोल और सांस्कृतिक पहचान का स्मरण होता है.

Tags: jambudweep meaning
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
क्या आप जानते हैं जम्बूद्वीप क्या है? हर पूजा में लिया जाता है इसका नाम, वजह है बेहद खास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आप जानते हैं जम्बूद्वीप क्या है? हर पूजा में लिया जाता है इसका नाम, वजह है बेहद खास
क्या आप जानते हैं जम्बूद्वीप क्या है? हर पूजा में लिया जाता है इसका नाम, वजह है बेहद खास
क्या आप जानते हैं जम्बूद्वीप क्या है? हर पूजा में लिया जाता है इसका नाम, वजह है बेहद खास
क्या आप जानते हैं जम्बूद्वीप क्या है? हर पूजा में लिया जाता है इसका नाम, वजह है बेहद खास