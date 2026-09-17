Jal Jhulni Ekadashi 2026: कब है जलझूलनी एकादशी? जन्माष्टमी के बाद श्रीकृष्ण भक्तों का खास पर्व, जानें तारीख, पूजा विधि और उपाय

Jal Jhulni Ekadashi 2026: जन्माष्टमी के बाद जब भक्तों की कान्हा के प्रति भक्ति थोड़ी कम होती है, तभी भाद्रपद मास में एक और खास अवसर आता है, जिसे जलझूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि, इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप और श्रीकृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है. कई स्थानों पर इस दिन भगवान की प्रतिमा को पालकी में विराजमान कर जल के पास ले जाने और जल विहार कराने की परंपरा भी है. यही वजह है कि जलझूलनी एकादशी को लेकर भक्तों में खास उत्साह रहता है. अब सवाल है कि, 2026 में जलझूलनी एकादशी कब है? भक्तों के लिए खास क्यों है यह एकादशी? इस दिन पूजा और उपाय क्या करें? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

जलझूलनी एकादशी 2026 कब है?

ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी कहते हैं कि, हिंदू पंचांग के अनुसार, जलझूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है. वर्ष 2026 में यह व्रत 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा. इसे परिवर्तिनी एकादशी और वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और जलझूलनी एकादशी के आसपास उनके करवट बदलने की परंपरा से यह पर्व जोड़ा जाता है. हालांकि, अलग-अलग पंचांग और क्षेत्रीय परंपराओं में तिथि या पूजा के समय में अंतर हो सकता है.

क्यों खास है जलझूलनी एकादशी?

जलझूलनी एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है. मंदिरों में इस दिन भगवान की प्रतिमा को सुंदर ढंग से सजाकर पालकी में विराजमान किया जाता है. इसके बाद भक्त भजन-कीर्तन करते हुए भगवान को जल के समीप ले जाते हैं. कई जगहों पर इसे भगवान का जल विहार भी कहा जाता है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस पर्व की अलग-अलग लोक परंपराएं देखने को मिलती हैं.

जलझूलनी एकादशी की पूजा कैसे करें?

सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें. पूजा स्थान पर भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें. उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें. इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और एकादशी व्रत कथा सुनें. दिनभर सात्विक आहार लेते हुए व्रत रखें. सामर्थ्य के अनुसार निर्जल या फलाहार व्रत किया जा सकता है. द्वादशी के दिन उचित समय पर व्रत का पारण करने की परंपरा है.

जलझूलनी एकादशी पर करें ये उपाय

1. तुलसी पूजा करें: भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय मानी जाती है. इस दिन तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है.

2. पीले वस्त्र या पीले फूल अर्पित करें: भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है.

3. विष्णु मंत्र का जाप करें: पूजा के दौरान ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप कर सकते हैं.

4. जरूरतमंद को दान दें: अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना पुण्यकारी माना जाता है.

5. श्रीकृष्ण का स्मरण करें: जन्माष्टमी के बाद आने वाले इस पर्व पर श्रीकृष्ण नाम का जाप और भजन-कीर्तन भक्तिभाव को और गहरा करता है.