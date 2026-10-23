Unique Temple: जयपुर का अनोखा काले गणेश मंदिर! बिना सूंड के बाल रूप में विराजते हैं गणपति, साथ में लड्डू गोपाल

Jaipur Kale Ganesh Temple: भगवान गणेश की तस्वीर मन में आते ही उनकी लंबी सूंड, बड़े कान और हाथ में मोदक लिए स्वरूप की छवि उभरती है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गणपति के दर्शन किए हैं, जिनकी प्रतिमा में सूंड दिखाई ही नहीं देती? जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौड़ा रास्ता बाजार में स्थित काले गणेशजी का मंदिर अपनी इसी अनोखी विशेषता के लिए चर्चा में रहता है. यहां भगवान गणेश के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं. इतना ही नहीं, दिर में उनके साथ बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल भी विराजमान हैं. छोटे से मंदिर की खास मान्यताएं, प्राचीन इतिहास और सात बुधवार तक दर्शन करने की परंपरा इसे भक्तों के लिए खास बनाती हैं. आइए जानते हैं जयपुर के इस अनोखे मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बातें.

जयपुर के चौड़ा रास्ता बाजार में स्थित है अनोखा मंदिर

ऐतिहासिक इमारतों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध जयपुर के परकोटे में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान है. इन्हीं में से एक है चौड़ा रास्ता बाजार में स्थित काले गणेशजी का मंदिर. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इसे जयपुर के छोटे गणेश मंदिरों में गिना जाता है. मंदिर का स्वरूप भले ही बहुत भव्य न हो, लेकिन यहां विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा इसे विशेष बनाती है. मान्यता है कि मंदिर में स्थापित काले रंग की गणेश प्रतिमा दक्षिण भारत से लाई गई थी. यहां भगवान गणेश के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है. प्रतिमा में सूंड दिखाई नहीं देने के कारण भक्तों के बीच इस मंदिर को लेकर खास उत्सुकता रहती है.

बुद्धसेन मिश्र से जुड़ा है मंदिर का इतिहास

काले गणेशजी के मंदिर का इतिहास जयपुर के राजपरिवार और पुराने धार्मिक परिवेश से जोड़कर देखा जाता है. प्रचलित विवरणों के अनुसार, मंदिर का निर्माण कछवाहा राजवंश के शासनकाल में हुआ था. इसका संबंध बुद्धसेन मिश्र से भी बताया जाता है, जिन्हें महाराजा सवाई माधोसिंह का गुरु और राजनीतिक सलाहकार माना जाता है. मंदिर में उनकी पुरानी तस्वीर होने की बात भी कही जाती है. हालांकि, मंदिर की स्थापना के सटीक वर्ष और इससे जुड़े ऐतिहासिक विवरणों की पुष्टि के लिए प्रामाणिक दस्तावेजों का अध्ययन जरूरी है. फिर भी, स्थानीय परंपराओं में इस मंदिर को जयपुर की पुरानी धार्मिक विरासत का हिस्सा माना जाता है.

गणपति के साथ विराजते हैं लड्डू गोपाल

इस मंदिर की एक और खास बात यहां भगवान गणेश के साथ लड्डू गोपाल की उपस्थिति है. लड्डू गोपाल भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप हैं और वैष्णव परंपरा में उनकी पूजा का विशेष महत्व है. इस तरह एक ही मंदिर में गणपति और बाल गोपाल के दर्शन भक्तों के लिए श्रद्धा का अनूठा अनुभव बनाते हैं. मंदिर में काले रंग की गणेश प्रतिमा के अलावा सिंदूर का चौला चढ़ी हुई एक अन्य गणेश प्रतिमा होने की बात भी बताई जाती है. मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं. इसका सरल स्वरूप जयपुर के भव्य मंदिरों से अलग एक पुराने धार्मिक स्थल का एहसास कराता है.

सात बुधवार दर्शन करने की मान्यता

हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन भक्त गणपति को दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित करते हैं तथा सुख-समृद्धि और विघ्नों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं. काले गणेशजी के मंदिर से जुड़ी एक स्थानीय मान्यता के अनुसार, लगातार सात बुधवार तक सच्चे मन से दर्शन और पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसी विश्वास के चलते बुधवार को यहां श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

मंदिर के आसपास चौड़ा रास्ता बाजार की रौनक और पास स्थित प्राचीन ताड़केश्वर महादेव मंदिर का धार्मिक माहौल इस इलाके को खास बनाता है. जयपुर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काले गणेशजी का मंदिर शहर की धार्मिक परंपराओं को करीब से जानने का एक अवसर है.