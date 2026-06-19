Home > धर्म > अद्भुत है उत्तराखंड का कुबेर मंदिर, यहां चांदी के सिक्‍के के साथ बरसती है प्रभु की कृपा, धन की नहीं होती कमी

अद्भुत है उत्तराखंड का कुबेर मंदिर, यहां चांदी के सिक्‍के के साथ बरसती है प्रभु की कृपा, धन की नहीं होती कमी

Kuber Temple Jageshwar Dham: भारत के हर मंदिर का अपना रोचक इतिहास है. कुछ मंदिरों के बारे में सुनकर वास्तव में उनको करीब से देखने और जानने की इच्छा होती है. आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां दर्शन मात्र से ही भक्‍तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं. यह मंदिर कहीं और नहीं बल्कि देवों की भूमि उत्तराखंड से 40 किमी की दूरी पर जागेश्‍वर धाम में स्थित है. आइए जानते मंदिर का इतिहास और अन्य रोचक जानकारियां-

By: Lalit Kumar | Published: June 19, 2026 3:58:56 PM IST

उत्तराखंड का कुबेर मंदिर.
उत्तराखंड का कुबेर मंदिर.


Kuber Temple Jageshwar Dham: भारत देश में चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. हर मंदिर का अपना रोचक इतिहास है. कुछ मंदिरों के बारे में सुनकर वास्तव में उनको करीब से देखने और जानने की इच्छा होती है. आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां दर्शन मात्र से ही भक्‍तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं. यह मंदिर कहीं और नहीं बल्कि देवों की भूमि उत्तराखंड से 40 किमी की दूरी पर जागेश्‍वर धाम में स्थित है. इस मंदिर को जागेश्‍वर धाम के नाम से जाना जाता है. धाम में एक कुबेर मंदिर भी है. हर साल धनतेरस और दिवाली के दिन भक्‍त दर्शन करने पहुंचते हैं. मान्यता है कि, यहां से एक चांदी का सिक्‍का साथ ले जाकर घर की तिजोरी में रखकर रोज इसकी पूजा करने से व्‍यक्ति को कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है. ऐसे जातकों के पास कभी धन की कमी नहीं होती है. आइए जानते मंदिर का इतिहास और अन्य रोचक जानकारियां-

जागेश्वर धाम के कुबेर मंदिर का इतिहास

उत्तराखंड के अल्‍मोड़ा में स्थित कुबेर मंदिर का इतिहास मंदिर की तरह ही दिलचस्‍प है. कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 12वीं शताब्‍दी के बीच हुआ था. इन मंदिरों के निर्माण और संरक्षण का श्रेय कत्यूरी तथा बाद में चंद राजाओं को दिया जाता है. यहां 100 से अधिक प्राचीन पत्थर के मंदिर हैं, जिनमें जागेश्वर महादेव, महामृत्युंजय, केदारेश्वर और दंडेश्वर मंदिर प्रमुख हैं.

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यहां छठां कुबेर मंदिर

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह देश का छठा कुबेर मंदिर है. यहां एकमुख शिवलिंग में कुबेर भगवान विराजमान हैं. पुजारियों का कहना है कि यह देश का सबसे प्राचीन कुबेर मंदिर है. यहां भगवान कुबेर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है.  कहते हैं जिस पर कुबेर भगवान की कृपा हो जाए, उसके पास कभी धन, दौलत की कमी नहीं होती.

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कुबेर मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यता

मान्यता है कि, यह स्थान भगवान शिव की तपस्थली रहा है. कई श्रद्धालु जागेश्वर धाम को नागेश ज्योतिर्लिंग से भी जोड़ते हैं, हालांकि इस विषय पर विभिन्न परंपराओं में अलग-अलग मत मिलते हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यहां भगवान शिव स्वयं जागृत रूप में विराजमान हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. 

स्थानीय लोगों की मान्यताएं

यहां रहने वाले लोगों का मानना है कि मंदिर में सबकी मनोकामना पूरी होती है. खासतौर से जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उसे इस मंदिर से चांदी के सिक्‍के को मंत्र पढ़कर पीले वस्‍त्र में लपेटकर दिया जाता है. जब लोगों की मनोकामना पूरी होती है, तो वे कुबेर भगवान को खीर का भोग भी लगाते हैं.

धन की कभी नहीं होती कमी

मान्यताओं के अनुसार, जिन लोगों का कारोबार ठीक नहीं चलता, वे भी इस मंदिर में अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं. एक अन्य मान्‍यता के अनुसार, जो भी इस मंदिर के गर्भगृह की मिट्टी ले जाकर अपनी तिजोरी में रखते है, उसके घर में कमी धन की कमी नहीं होती.

दिवाली के दिन बढ़ जाती है रौनक

दिवाली के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा होती है. इसलिए धनतेरस और दीवाली के दिन भक्‍तों की भीड़ लगी रहती है. आपको इस मंदिर की असली रौनक देखनी हैं तो धनतेरस और दिवाली के बीच यहां जाएं. इस मंदिर को दुल्‍हन की तरह सजाया जाता है और कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं.

इसके अलावा, सावन, महाशिवरात्रि और श्रावणी मेले के दौरान यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख तीर्थों में इसकी विशेष गणना होती है और इसे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण शिव तपोभूमियों में से एक माना जाता है.

Tags: dhan kuber mandirDharmlord shivareligion news
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