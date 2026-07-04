12 साल में बदल जाता है भगवान का शरीर, मूर्ति बदलने से पहले अंधेरा, फिर होता है गुप्त अनुष्ठान…जानिए जगन्नाथ धाम का रहस्य

क्या है नवकलेवर परंपरा?

जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है. ‘नवकलेवर’ का अर्थ होता है -नया शरीर. इस परंपरा के अंतर्गत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं. क्योंकि ये प्रतिमाएं लकड़ी से निर्मित होती हैं, इसलिए समय के साथ उनमें क्षरण या टूट-फूट की संभावना रहती है. इसी कारण निर्धारित समय पर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं.

हर साल नहीं होता यह अनुष्ठान

नवकलेवर उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित नहीं किया जाता. पंचांग के अनुसार जब आषाढ़ माह में अधिकमास या मलमास आता है, यानी जब आषाढ़ का महीना दो बार पड़ता है, तभी नवकलेवर की प्रक्रिया संपन्न होती है. आमतौर पर यह अनुष्ठान 12 वर्ष से 19 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है.

नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं नई प्रतिमाएं

भगवान जगन्नाथ और अन्य देवताओं की नई प्रतिमाएं विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से तैयार की जाती हैं. इन पेड़ों का चयन मंदिर के मुख्य पुजारियों द्वारा किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन पेड़ों का चयन किया जाता है, वे लगभग 100 वर्ष पुराने होने चाहिए और उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए. पेड़ों के चयन से लेकर प्रतिमाओं के निर्माण तक पूरी प्रक्रिया विशेष धार्मिक नियमों और परंपराओं के अनुसार पूरी की जाती है.

जब पूरे पुरी शहर की बिजली कर दी जाती है बंद

नवकलेवर अनुष्ठान का सबसे रहस्यमयी पहलू वह समय होता है, जब पुरानी प्रतिमाओं से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई प्रतिमाओं में स्थापित किया जाता है. मान्यता के अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान पूरे पुरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है. मंदिर परिसर को पूरी तरह अंधेरे में रखा जाता है ताकि इस गुप्त अनुष्ठान को कोई देख न सके. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है.

क्या है ब्रह्म पदार्थ का रहस्य?