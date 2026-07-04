12 साल में बदल जाता है भगवान का शरीर, मूर्ति बदलने से पहले अंधेरा, फिर होता है गुप्त अनुष्ठान…जानिए जगन्नाथ धाम का रहस्य

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Jagannath Temple Mystery: आषाढ़ मास में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, परंपरा और रहस्यों का अद्भुत संगम है. हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होकर पुण्य अर्जित करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है, जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी धार्मिक अनुष्ठानों में गिनी जाती है. इस परंपरा का नाम है नवकलेवर, जिसके दौरान भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है.
16 जुलाई से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा
भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू होती है. इस वर्ष यह पवित्र यात्रा 16 जुलाई से प्रारंभ होगी. रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके जीवन से काम, क्रोध, लोभ जैसे दोष दूर हो जाते हैं.
दुनिया का अनोखा मंदिर, जहां स्थापित हैं अधूरी मूर्तियां
उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ यानी लकड़ी की अधूरी प्रतिमाएं स्थापित हैं. इन प्रतिमाओं की सबसे खास बात यह है कि इन्हें हमेशा के लिए नहीं रखा जाता. एक निश्चित अवधि के बाद इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है और उनकी जगह नई प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं.
क्या है नवकलेवर परंपरा?
जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है. ‘नवकलेवर’ का अर्थ होता है -नया शरीर. इस परंपरा के अंतर्गत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं. क्योंकि ये प्रतिमाएं लकड़ी से निर्मित होती हैं, इसलिए समय के साथ उनमें क्षरण या टूट-फूट की संभावना रहती है. इसी कारण निर्धारित समय पर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं.
हर साल नहीं होता यह अनुष्ठान
नवकलेवर उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित नहीं किया जाता. पंचांग के अनुसार जब आषाढ़ माह में अधिकमास या मलमास आता है, यानी जब आषाढ़ का महीना दो बार पड़ता है, तभी नवकलेवर की प्रक्रिया संपन्न होती है. आमतौर पर यह अनुष्ठान 12 वर्ष से 19 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है.
नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं नई प्रतिमाएं
भगवान जगन्नाथ और अन्य देवताओं की नई प्रतिमाएं विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से तैयार की जाती हैं. इन पेड़ों का चयन मंदिर के मुख्य पुजारियों द्वारा किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन पेड़ों का चयन किया जाता है, वे लगभग 100 वर्ष पुराने होने चाहिए और उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए. पेड़ों के चयन से लेकर प्रतिमाओं के निर्माण तक पूरी प्रक्रिया विशेष धार्मिक नियमों और परंपराओं के अनुसार पूरी की जाती है.
जब पूरे पुरी शहर की बिजली कर दी जाती है बंद
नवकलेवर अनुष्ठान का सबसे रहस्यमयी पहलू वह समय होता है, जब पुरानी प्रतिमाओं से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई प्रतिमाओं में स्थापित किया जाता है. मान्यता के अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान पूरे पुरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है. मंदिर परिसर को पूरी तरह अंधेरे में रखा जाता है ताकि इस गुप्त अनुष्ठान को कोई देख न सके. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है.
क्या है ब्रह्म पदार्थ का रहस्य?
मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी हिस्सा ‘ब्रह्म पदार्थ’ को स्थानांतरित करना माना जाता है. इस कार्य को मंदिर के प्रमुख दइतापति पुजारी संपन्न करते हैं. परंपरा के अनुसार पुजारी अपनी आंखों पर रेशमी पट्टी बांधते हैं और हाथों में मोटे कपड़े लपेट लेते हैं. इसके बाद वे पुरानी प्रतिमा के सीने से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई प्रतिमा में स्थापित करते हैं. इस दौरान कोई भी व्यक्ति उस पदार्थ को देख नहीं सकता.
क्या सचमुच धड़कता है मूर्ति में दिल
इस अनुष्ठान को संपन्न कर चुके कई पुजारियों ने दावा किया है कि उन्होंने कभी उस पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा. हालांकि उनका कहना है कि जब वे उसे हाथों में लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जीवित वस्तु धड़क रही हो. धार्मिक मान्यता है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य हृदय का प्रतीक है और उसमें आज भी दिव्य चेतना विद्यमान है. नवकलेवर केवल मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के सनातन सिद्धांत का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि जगन्नाथ धाम की यह परंपरा दुनिया भर के श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.