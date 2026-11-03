Jagannath Temple Flag: जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा के खिलाफ क्यों लहराता है? सदियों पुरानी परंपरा के पीछे क्या है रहस्य

Jagannath Temple Flag Mystery: पूरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं, लेकिन मंदिर के शिखर पर लहराता ‘पतितपावन बाण’ सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है. मान्यता है कि यह झंडा हवा की सामान्य दिशा के उलट लहराता हुआ दिखाई देता है. यही वजह है कि इसे मंदिर के रहस्यमयी पहलुओं में गिना जाता है. लेकिन क्या वाकई झंडा हवा के खिलाफ या विपरीत उड़ता है या इसके पीछे मंदिर की बनावट और हवा की गति से जुड़ा कोई वैज्ञानिक कारण है? साथ ही, इस झंडे से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा क्या है?

क्या है ‘पतितपावन बाण’?

जगन्नाथ मंदिर के विशाल शिखर के सबसे ऊपर नीलचक्र स्थापित है. इसी नीलचक्र पर मंदिर का पवित्र ध्वज लगाया जाता है, जिसे ‘पतितपावन बाण’ कहा जाता है. श्रद्धालुओं के लिए नीलचक्र और ध्वज का दर्शन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. भारत सरकार के पर्यटन पोर्टल के मुताबिक, मंदिर पर ध्वज बदलने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इसे प्रतिदिन बदला जाता है. ध्वज बदलने की परंपरा अपने आप में भी असाधारण है. विशेष रूप से नियुक्त सेवायत मंदिर के ऊंचे शिखर तक चढ़कर ध्वज बदलते हैं. यह काम बिना आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के पारंपरिक तरीके से किए जाने के कारण भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है.

हवा के उलट क्यों दिखाई देता है झंडा?

यही इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है. मंदिर की आधिकारिक पर्यटन जानकारी में भी ध्वज के हवा के विपरीत दिशा में फड़फड़ाने का उल्लेख मिलता है. हालांकि, इसे सीधे तौर पर किसी अलौकिक घटना का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जा सकता. वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो किसी उंची इमारत के आसपास हवा का प्रवाह जमीन के स्तर पर महसूस होने वाली हवा से अलग हो सकता है. मंदिर का विशाल शिखर हवा को ऊपर और किनारों की ओर मोड़ता है. इसके अलावा नीलचक्र के आसपास बनने वाली अशांत हवा और एयर प्रेशर में बदलाव के कारण ध्वज अलग दिशा में लहराता हुआ दिखाई दे सकता है.

ओडिशा टूरिज्म इस घटना को चोटी के आसपास बनने वाले टर्बुलेंट एयर करंट और प्रेशर डिफरेंस से भी जोड़ता है. इसलिए, ज़मीन पर खड़े इंसान को हवा जिस दिशा में महसूस होती है, ज़रूरी नहीं कि मंदिर के ऊपर लगे झंडे के लेवल पर भी हवा उसी दिशा में बह रही हो.

आस्था में यह झंडा खास क्यों है?

जगन्नाथ परंपरा में, झंडा सिर्फ़ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है. नीलचक्र पर लहराता पतित पावन बाण भगवान जगन्नाथ की मौजूदगी और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है. एक मान्यता यह भी है कि जो लोग मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, वे दूर से झंडा या नीलचक्र देखकर भगवान की मौजूदगी का अनुभव कर सकते हैं. हवा के उलट दिखने वाले इस झंडे को मंदिर की ऊंचाई, आर्किटेक्चर और हवा के बहाव से साइंटिफिक तौर पर समझाया जा सकता है, लेकिन इससे जुड़ी आस्था और सदियों पुरानी परंपरा इसे जगन्नाथ मंदिर की एक खास पहचान बनाती है.