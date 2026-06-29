महास्नान पूर्णिमा पर क्यों बन जाते हैं भगवान जगन्नाथ ‘गजानन नाथ’? जानिए गजवेश, अनासरा और रथयात्रा की कथा

Mahasnan Purnima: ओडिशा के पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रीजगन्नाथ मंदिर में सोमवार को महास्नान पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया जा रहा है. ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर होने वाला यह उत्सव रथयात्रा से पहले आयोजित होने वाले सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों में से एक माना जाता है. इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को 108 कलशों में भरे सुगंधित एवं पवित्र जल से स्नान कराया जाता है. इसी कारण इसे महास्नान पूर्णिमा कहा जाता है.

108 कलशों के जल से होता है दिव्य अभिषेक

महास्नान पूर्णिमा के दिन मंदिर परिसर में विशेष वैदिक विधि-विधान के साथ तीनों देव विग्रहों का स्नान कराया जाता है. स्नान के लिए 108 पवित्र कलशों का उपयोग किया जाता है, जिनमें सुगंधित जल भरा होता है.यह अनुष्ठान रथयात्रा से लगभग दो सप्ताह पहले आयोजित किया जाता है और इसे भगवान के वार्षिक स्नान उत्सव के रूप में देखा जाता है.

स्नान के बाद क्यों धारण कराया जाता है ‘गजवेश’

महास्नान के बाद भगवान की प्रतिमाओं को सूती और मलमल के वस्त्रों से सावधानीपूर्वक पोंछा जाता है. इसके बाद उन्हें बड़े-बड़े कपड़ों में इस प्रकार लपेटा जाता है कि उनका स्वरूप हाथी जैसा दिखाई देने लगता है. भगवान के इस विशेष श्रृंगार को ‘गजवेश’, ‘हाथी वेश’ या ‘गजानन वेश’ कहा जाता है. इस स्वरूप में भगवान जगन्नाथ को गणेश जी का रूप माना जाता है और श्रद्धालु उन्हें ‘गजानन नाथ’ के रूप में पूजते हैं. इसी दिन नील माधव का स्वरूप ‘गजानन माधव’ के रूप में प्रतिष्ठित होता है.

गजवेश के पीछे छिपी है गणपति भट्ट की अनोखी कथा

भगवान जगन्नाथ के गजवेश को लेकर पुरी में एक प्रसिद्ध लोककथा सुनाई जाती है, जो 16वीं शताब्दी से जुड़ी मानी जाती है. कहते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति भट्ट नाम के एक मूर्तिकार रहते थे. वे भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे और अपना अधिकांश समय गणपति आराधना में व्यतीत करते थे. वे केवल गणेश जी की प्रतिमाएं ही बनाया करते थे. एक बार उन्होंने चारधाम यात्रा का संकल्प लिया और विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए पुरी पहुंचे.

पुरी पहुंचकर क्यों निराश हो गए गणपति भट्ट?

पुरी पहुंचने पर गणपति भट्ट ने देखा कि वहां भगवान गणेश का कोई प्रमुख मंदिर नहीं है. यह देखकर वे बेहद निराश हो गए. वे अपने आराध्य गणपति बप्पा के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें ऐसा कोई मंदिर दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए बिना ही पुरी छोड़ने का निर्णय ले लिया. यहां तक कि उन्होंने श्रीमंदिर का महाप्रसाद भी ग्रहण नहीं किया.

रहस्यमयी ब्राह्मण युवक से हुई मुलाकात

वापसी के दौरान रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवक मिला. युवक ने उनकी उदासी का कारण पूछा. गणपति भट्ट ने कहा कि वे अपने आराध्य गणेश जी के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन यहां उनका कोई मंदिर नहीं मिला. इसलिए वे स्वयं एक गणेश मंदिर और प्रतिमा बनाने का विचार कर रहे हैं. यह सुनकर ब्राह्मण युवक ने उन्हें तुरंत प्रतिमा निर्माण शुरू करने की सलाह दी.

क्यों नहीं बना पा रहे थे मनचाही गणेश प्रतिमा?

गणपति भट्ट ने गणेश प्रतिमा बनानी शुरू की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे मनचाहा स्वरूप नहीं गढ़ पा रहे थे. कभी प्रतिमा की आंखें अत्यधिक बड़ी बन जातीं, कभी चेहरा अलग आकार ले लेता और कभी उनके हाथों से गणेश प्रतिमा की जगह बांसुरी धारण किए स्वरूप उभरने लगता. वे जितना प्रयास करते, प्रतिमा उतनी ही अलग दिखाई देती.

ध्यान में मिले भगवान जगन्नाथ के दर्शन

तब ब्राह्मण युवक ने उन्हें ध्यान लगाने और गणेश जी का स्मरण करने की सलाह दी. ध्यानावस्था में गणपति भट्ट ने कई अद्भुत दृश्य देखे. कभी उन्हें विशाल मुख दिखाई देता, कभी गणेश जी बांसुरी बजाते नजर आते और कभी बड़ी-बड़ी गोल आंखें उनकी ओर देखती प्रतीत होतीं. कुछ समय बाद उन्हें पुरी के भगवान जगन्नाथ का स्वरूप दिखाई दिया. इस अनुभव ने उन्हें और अधिक उलझन में डाल दिया.

जब जगन्नाथ में दिखाई दिए गणेश जी

ब्राह्मण युवक ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने श्रीजगन्नाथ मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए हैं? गणपति भट्ट ने बताया कि वे मंदिर के भीतर गए ही नहीं. तब युवक ने उन्हें मंदिर जाकर एक बार दर्शन करने की सलाह दी. उसी दिन महास्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को गजवेश धारण कराया गया था. जब गणपति भट्ट मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भगवान को हाथी के समान स्वरूप में देखा. उन्हें लगा मानो स्वयं गणेश जी उनके सामने विराजमान हों. भाव-विभोर होकर वे बोल उठे-मेरे गणेश जी तो यहीं हैं.

कौन था वह रहस्यमयी ब्राह्मण?

कथा के अनुसार जब गणपति भट्ट अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उस ब्राह्मण युवक की ओर मुड़े तो वह वहां मौजूद नहीं था. लोकमान्यता है कि वह स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो अपने भक्त का भ्रम दूर करने के लिए ब्राह्मण रूप में आए थे.

महास्नान के बाद क्यों बंद हो जाते हैं दर्शन?

महास्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन लगभग 15 दिनों तक बंद हो जाते हैं. मान्यता है कि अत्यधिक स्नान के कारण भगवान को ज्वर हो जाता है. इस दौरान दैतापति सेवक उनकी सेवा और उपचार करते हैं. पुरी में इस अवधि को ‘अनासरा’ कहा जाता है.

क्या होता है अनासरा काल?

अनासरा के दौरान देव विग्रहों को सार्वजनिक दर्शन से दूर रखा जाता है. इन 15 दिनों में भगवान एकांतवास करते हैं और भक्तों को दर्शन नहीं देते. मंदिर की परंपरा के अनुसार यह समय भगवान के विश्राम और स्वास्थ्य लाभ का काल माना जाता है.

15 दिन बाद मनाया जाता है नयनासार उत्सव

जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तो नयनासार उत्सव मनाया जाता है. इस अवसर पर भगवान का पुनः श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इसके बाद भगवान रथयात्रा के लिए तैयार माने जाते हैं.

रथयात्रा से जुड़ा है यह पूरा क्रम

नयनासार उत्सव के बाद श्रीमंदिर के सिंहद्वार पर तीनों विशाल रथ लाए जाते हैं. कुछ ही दिनों बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नगर भ्रमण के लिए रथों पर विराजमान होकर निकलते हैं. लोकमान्यता है कि बीमारी और एकांतवास के बाद भगवान अपने भाई-बहन के साथ भक्तों के बीच आने और यात्रा करने निकलते हैं. यही परंपरा विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा का आधार मानी जाती है.