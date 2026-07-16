Jagannath Rath Yatra Wishes 2026: रथ के पहियों संग चलती है करोड़ों भक्तों की आस्था! इस शुभ मौके पर अपनों को भेजें ये खास संदेश

Jagannath Rath Yatra Wishes 2026: हिंदू रथ उत्सव रथ यात्रा आज 16 जुलाई से शुरू होने की तैयारी जोरों पर है. रथ यात्रा विशेष रूप से ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है. ओडिशा में बड़ी संख्या में भक्तों के आने की तैयारी के बीच, गुरुवार को पुरी की ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों के तीन रथ निकलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लकड़ी के तीन रथों भगवान बलभद्र का ‘तालध्वज’, देवी सुभद्रा का ‘दर्पदलन’ और भगवान जगन्नाथ का ‘नंदीघोष’ के साथ यह जुलूस 12वीं सदी के मंदिर से श्री गुंडिचा मंदिर तक 2.6 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए शाम 4:00 बजे शुरू होगा. ऐसे में हम आज आपको कुछ ऐसे संदेश देने वाले हैं जिन्हे आप अपने दोस्तों को भेजकर या अपनों को भेजकर उनका दिन और भी बेहतरीन बना सकते हैं.

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अपनों को भेजें ये खास संदेश

भगवान की जगन्नाथ रथयात्रा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आई. जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएँ. महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से भर दे. रथ यात्रा का पर्व आपके जीवन में नई उम्मीदें और नई ऊर्जा जोड़ता है. जय जगन्नाथ! प्रभु आपके हर कदम को सफलता और आनंद से भर दें. जगन्नाथ भगवान की कृपा से आपका परिवार सदैव स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे. रथ यात्रा के शुभ अवसर प्रभु जगन्नाथ पर आपकी सभी शुभकामनाएँ. जगन्नाथ आपके जीवन की हर राह को मंगलमय बनाये. रथ यात्रा का यह उत्सव आपके जीवन में प्रेम, विश्वास और खुशियाँ लेकर आता है. जय जगन्नाथ! आपके जीवन का रथ सदैव सफलता की ओर, बर्बादी की ओर अग्रसर है. जय जगन्नाथ! प्रभु का दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से भर दे. जगन्नाथ भगवान की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो. रथ यात्रा के पावन अवसर पर प्रभु आपका हर संकल्प अवश्य पूरा करें. महाप्रभु जगन्नाथ आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करें और सफलता का मार्ग प्रशस्त करें. रथयात्रा का शुभ पर्व आपके जीवन में नई उमंगें और नई खुशियाँ लेकर आएं. प्रभु जगन्नाथ का दिव्य रथ आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आया है. जगन्नाथ स्वामी की कृपा से आपका हर दिन मंगलमय और आनंदमय हो. रथ यात्रा की पूर्ण बेला में भगवान स्वस्थ, सुखी और सफल रहेंगे. महाप्रभु जगन्नाथ आपके जीवन को प्रेम, भक्ति और आनंद से भर दें. रथ यात्रा का यह पर्व आपके परिवार के लिए खुशियों का संदेश लेकर आया है. जगन्नाथ जी की कृपा से आपका जीवन यात्रा हर शुभ और सफल हो. जगन्नाथ भगवान की दिव्य कृपा आपके हर सपने को साकार करे. रथ यात्रा की शुभकामनाएँ! प्रभु आपके जीवन में उजाला और उत्साह बनाए रखें. जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है कि आपके जीवन में सदैव प्रेम, शांति और समृद्धि बनी रहे. प्रभु जगन्नाथ की कृपा से आपके जीवन में कभी खुशियों की कमी न हो.

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