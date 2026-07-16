Jagannath Rath Yatra 2026: दिल्ली में इन जगहों पर रहेगा ट्रैफिक, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, जानें कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद!

जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर देशभर में उत्साह है. दिल्ली यातायात पुलिस ने भी 16 जुलाई को हौज खास में होने वाली 48वीं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है. चेतावनी के अनुसार दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे के बीच कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और प्रतिबंध लागू रहेंगे, इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाने की सलाह दी जाती है.

यह जुलूस दोपहर 2 बजे हौज खास गांव स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगा, अरबिंदो मार्ग से होते हुए आगे बढ़ेगा और शाम लगभग 6:30 बजे समाप्त होने की उम्मीद है.

किन सड़कों पर इसका विशेष असर पड़ेगा?

प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार आईआईटी फ्लाईओवर (आउटर रिंग रोड) से एम्स फ्लाईओवर लूप (रिंग रोड) तक, अरबिंदो मार्ग के दोनों कैरिजवे पर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे के बीच यातायात नियंत्रित किया जाएगा.

इन स्थानों पर भी यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे:

बलबीर सक्सैना मार्ग

चौधरी दिलीप सिंह मार्ग

चौधरी हुकुम चंद मार्ग

गौतम नगर रोआ

रथ यात्रा के दौरान इन सड़कों और आसपास के इलाकों में वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है.

यातायात मार्ग में हुए बदलाव

रथ यात्रा को देखते हुए मेहरौली/एमजी रोड से एम्स या नई दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए चालकों को निम्नलिखित सलाह दी जाती है:

IIT फ्लाईओवर से आउटर रिंग रोड पर दाएँ मुड़ें और अगस्त क्रांति मार्ग या जेबी टिटो मार्ग से होते हुए आगे बढ़ें.

वैकल्पिक रूप से, IIT फ्लाईओवर से आउटर रिंग रोड पर बाएँ मुड़ें और IIT गेट फ्लाईओवर होते हुए अफ्रीका एवेन्यू रोड का उपयोग करें.

नई दिल्ली से महरौली या गुरुग्राम की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चालकों को चाहिए कि:

AIIMS फ्लाईओवर लूप से रिंग रोड पर दाएँ मुड़ें और अफ्रीका एवेन्यू रोड होते हुए आगे बढ़ें.

AIIMS लूप से मूलचंद के पास अगस्त क्रांति मार्ग या जेबी टिटो मार्ग की ओर बाएँ मुड़कर भी जाया जा सकता है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

जुलूस के दौरान अरबिंदो मार्ग और आसपास की सड़कों से बचें.

रथ यात्रा मार्ग पर वाहन पार्क न करें.

यातायात जाम से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो से यात्रा करना बेहतर होगा.

हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों या अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने के लिए जल्दी निकलें.

मार्ग पर तैनात यातायात कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें.

यात्री यातायात संबंधी जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से निवासी यातायात संबंधी नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. सहायता के लिए, यात्री यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 पर भी संपर्क कर सकते हैं.