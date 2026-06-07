Home > धर्म > जगन्नाथ रथ यात्रा में भूलकर भी न करें ये गलतियां,रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें सही नियम, नहीं तो अधूरी रह सकती है यात्रा

जगन्नाथ रथ यात्रा में भूलकर भी न करें ये गलतियां,रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें सही नियम, नहीं तो अधूरी रह सकती है यात्रा

Jagannath Rath Yatra 2026: ओडिशा के पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है. हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करते हैं. मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 7, 2026 2:49:11 PM IST

जगन्नाथ रथ यात्रा में भूलकर भी न करें ये गलतियां,रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें सही नियम, नहीं तो अधूरी रह सकती है यात्रा


 Jagannath Rath Yatra 2026: ओडिशा के पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है. हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करते हैं. मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.
 
साल 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी. यदि आप भी इस भव्य आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं, तो रथ यात्रा से जुड़े नियम, महत्व और परंपराओं के बारे में जान लेना जरूरी है.

 क्यों निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपने भक्तों के बीच आने के लिए मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर भी कहा जाता है.इस यात्रा का संदेश है कि भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं होती. जब भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच पाता, तब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं.

रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें ये नियम

 महाप्रसाद का सम्मान करें
 
जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद बेहद पवित्र माना जाता है. इसे कभी अनादर से नहीं लेना चाहिए. प्रसाद को जमीन पर गिराना या उसका अपमान करना शुभ नहीं माना जाता.
 
 धक्का-मुक्की से बचें
 
रथ खींचते समय धैर्य और अनुशासन बनाए रखें. भीड़ में धक्का-मुक्की या विवाद करने से बचना चाहिए.
 
 सात्विकता का रखें ध्यान
 
यात्रा में शामिल होने से पहले मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों से दूरी रखने की सलाह दी जाती है. श्रद्धालु सादगी और सात्विक जीवनशैली के साथ यात्रा में भाग लेते हैं.
 
चमड़े की वस्तुओं से परहेज
 
कई श्रद्धालु रथ के निकट जाते समय चमड़े से बनी वस्तुएं साथ नहीं रखते. इसे धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है.

 तीनों रथों की क्या है खासियत?

 नंदीघोष रथ
 
यह भगवान जगन्नाथ का रथ होता है. यह तीनों रथों में सबसे बड़ा माना जाता है.
 
 तालध्वज रथ
 
यह भगवान बलभद्र का रथ है, जिसकी अलग पहचान और सजावट होती है.
 
 दर्पदलन रथ
 
देवी सुभद्रा इसी रथ में विराजमान होती हैं.सबसे खास बात यह है कि इन तीनों रथों का निर्माण हर वर्ष नए सिरे से किया जाता है.

यात्रा के दौरान इन मंत्रों का कर सकते हैं जाप

नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने.
बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः॥

 क्या है रथ यात्रा का महत्व?

जगन्नाथ रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक मानी जाती है. देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालु इस पर्व में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है
 
 

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