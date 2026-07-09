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Jagannath Yatra 2026: पुरी में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक, सुरक्षा एजेंसियां रहेंगी हाई अलर्ट पर; एंटी-ड्रोन सिस्टम और NSG कमांडो संभालेंगे सुरक्षा

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 9, 2026 6:15:39 PM IST

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत


Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. हर साल लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंचते हैं. इसी को देखते हुए इस बार ओडिशा पुलिस ने सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए हैं. 16 जुलाई 2026 को निकलने वाली रथ यात्रा के दौरान जमीन, समुद्र और आसमान तीनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. पहली बार सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक और विशेष सुरक्षा बलों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा.
 
रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कटक स्थित पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने की. इसमें ओडिशा पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), भारतीय तटरक्षक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन व्यवस्था को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई.

जमीन, समुद्र और आसमान तीनों पर रहेगी नजर

इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है. रथ यात्रा मार्ग, श्रीजगन्नाथ मंदिर और आसपास के संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी की जाएगी. इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलग-अलग टीमें तैनात रहेंगी.

एंटी-ड्रोन सिस्टम रहेगा सक्रिय

यात्रा के दौरान किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को रोकने के लिए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा. यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई संदिग्ध ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो उसे तुरंत निष्क्रिय किया जाएगा. प्रशासन ने रथ यात्रा के दौरान पुरी में निजी और बिना अनुमति वाले ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है.

समुद्री सुरक्षा भी रहेगी हाई अलर्ट पर

पुरी समुद्र तट से जुड़े इलाके होने के कारण तटीय सुरक्षा को भी मजबूत किया गया है. भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और ओडिशा पुलिस की मरीन यूनिट संयुक्त रूप से समुद्र में गश्त करेंगी. इसके साथ ही क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) को भी हर समय अलर्ट मोड पर रखा जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

NSG प्रशिक्षित कमांडो और बम निरोधक दस्ता रहेगा तैनात

सुरक्षा व्यवस्था के तहत NSG प्रशिक्षित स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) कमांडो, स्पेशल टैक्टिकल यूनिट (STU), बम निरोधक दस्ता, स्निफर डॉग स्क्वॉड और K-9 यूनिट को भी तैनात किया जाएगा. रथ यात्रा मार्ग और श्रीजगन्नाथ मंदिर परिसर में लगातार एंटी-सबोटाज जांच की जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

भीड़ प्रबंधन पर रहेगा खास जोर

हर साल रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं. इसे देखते हुए इस बार बैरिकेडिंग, अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग, ट्रैफिक कंट्रोल और श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. प्रशासन ने जिला अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की भी योजना बनाई है, ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है

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