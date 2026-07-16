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Jagannath Rath Yatra 2026: रथ यात्रा में भूलकर भी न करें ये काम, वरना नाराज हो जाएंगे जगन्नाथ, जानें महत्वपूर्ण नियम

रथ यात्रा में शामिल होने से पहले और शामिल होने के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक होता है. आइये जानते हैं कि वो नियम कौन-से हैं?

By: Shivangi Shukla | Published: July 16, 2026 12:23:49 PM IST

रथ यात्रा
रथ यात्रा


रथ यात्रा का सनातन धर्म में विशेष महत्त्व है. इस दौरान दुनियाभर से श्रद्धालु पुरी में एकत्रित होते है. पुरी के अलावा अलग-अलग जगहों पर भी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है.

अगर आप भी इस बार रथ यात्रा में जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें. रथ यात्रा में शामिल होने से पहले और शामिल होने के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक होता है. आइये जानते हैं कि वो नियम कौन-से हैं?

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शाकाहार का नियम 

अगर आप रथ यात्रा में शामिल होने या रथ खींचने का प्लान बना रहे हैं, तो कोशिश करिये कि रथ यात्रा से कुछ दिन पहले सात्विक भोजन करना शुरु कर दें. कोशिश करें कि भोजन में लहसुन-प्याज का इस्तेमाल न हो. इस दौरान मांसाहार का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए.

शराब न पिएं 

रथ यात्रा बहुत पावन उत्सव है. अगर आप भी रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, तो एक हफ्ते पहले से शराब या किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन करना बंद कर दें. इस यात्रा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि लोगों की मान्यता है कि इस दौरान भगवान स्वयं भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर निकलकर आते हैं, और उनके सम्मान के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है.

पर्याप्त पानी पिएं

चूंकि रथ यात्रा के दौरान भीड़ बहुत ज्यादा होती है साथ ही उमस और गर्मी भी अपने चरम पर होती है. इसलिए जो लोग भी रथ यात्रा में शामिल हों उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो पर्याप्त पानी पियें और खुद को हाइड्रेट रखें, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न हो.

मंत्र जाप 

मान्यता है कि जो लोगरथ यात्रा में नहीं शामिल हो पाते अगर वो इस दौरान घर में या मंदिर में बैठकर मंत्र जाप भी करते हैं, तो इसका भी विशेष फल मिलता है. ज्यादातर बुजुर्ग लोग या  अन्य लोग जो किसी भी कारण से रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें इस दौरान मंत्र जाप करना चाहिए.

रथ पर चढ़ने का प्रयास न करें 

जब भी आप रथ यात्रा में शामिल हों तो प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करें. भीड़ में कई लोग प्रभु के रथ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, ऐसा न करें. ये भव्य लकड़ी के रथ पवित्र माने जाते हैं और विशिष्ट अनुष्ठानों के दौरान केवल अधिकृत मंदिर सेवकों को ही इनमें प्रवेश की अनुमति होती है. आगंतुकों को कभी भी रथों पर चढ़ने या सुरक्षा बैरिकेड पार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए.

डिस्क्लेमर- इनमें से कुछ नियम लोक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं. Inkhabar इनकी पुष्टि नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है किसी भी परंपरा या गैर-सरकारी/प्रशासनिक नियम पर विश्वास करने में अपने विवेक का उपयोग करें. 

Tags: jagannatth rath yatraRath Yatra
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