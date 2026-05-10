2026 में इस दिन निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा, रथ खींचने वालों को मिलता है विशेष पुण्य, जानिए क्या कहती है धार्मिक मान्यता

Jagannath Rath Yatra 2026: भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध धार्मिक आयोजनों में शामिल जगन्नाथ रथ यात्रा का इंतजार हर साल लाखों श्रद्धालु करते हैं. यह पवित्र यात्रा खासतौर पर ओडिशा के पुरी में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ निकाली जाती है. जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम मानी जाती है.इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को विशाल और सजे हुए रथों में विराजमान कर श्रद्धालु मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा में शामिल होने और भगवान जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं साल 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब निकलेगी, इसका महत्व क्या है और इससे जुड़ी खास परंपराएं कौन-सी हैं.

जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है. अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह पर्व जून या जुलाई महीने में पड़ता है.साल 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी.

द्वितीया तिथि का समय

द्वितीया तिथि प्रारंभ: 15 जुलाई 2026 सुबह 11:50 बजे

द्वितीया तिथि समाप्त: 16 जुलाई 2026 सुबह 08:52 बजे

उदयातिथि के आधार पर 16 जुलाई को रथ यात्रा का पर्व मनाया जाएगा.

क्या है जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व?

जगन्नाथ रथ यात्रा को भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है.स्कंद पुराण में भी रथ यात्रा का महत्व बताया गया है. मान्यता है कि जो भक्त भगवान जगन्नाथ का नाम लेते हुए गुंडिचा मंदिर तक यात्रा करता है, उसे जन्म-जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल सकती है.यह पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसमें हर वर्ग और समुदाय के लोग मिलकर भाग लेते हैं.

कैसे निकलती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा?

रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भव्य रथों में बैठाकर पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है. गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है.भक्त रस्सियों की मदद से इन विशाल रथों को खींचते हैं और पूरे रास्ते भजन-कीर्तन और जयकारों का माहौल बना रहता है.

नौ दिनों तक चलता है उत्सव

जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि करीब नौ दिनों तक चलने वाला भव्य उत्सव है. भगवान जगन्नाथ कुछ दिनों तक गुंडिचा मंदिर में विराजमान रहते हैं और फिर ‘बहुदा यात्रा’ के दौरान वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं.इस दौरान पुरी में भजन-कीर्तन, पूजा, मेले और धार्मिक आयोजनों का विशेष माहौल बना रहता है.

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