पुरी की रथ यात्रा छूट गई? Delhi-NCR के इन मंदिरों में मिलेगा भगवान जगन्नाथ की भक्ति का अद्भुत अनुभव; जानिए प्रमुख मंदिर और पहुंचने का आसान रास्ता

Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल होने का सपना हर श्रद्धालु का होता है. लेकिन अगर इस बार किसी वजह से आप पुरी नहीं जा पा रहे हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. दिल्ली-एनसीआर में भी कई ऐसे प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हैं, जहां हर साल रथ यात्रा का आयोजन श्रद्धा और भव्यता के साथ किया जाता है. यहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन कर आप भी रथ यात्रा की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं.

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं. इस यात्रा को सनातन परंपरा में बेहद पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि रथ यात्रा के दर्शन और रथ खींचने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.

हौज खास जगन्नाथ मंदिर, दिल्ली

अगर आप दक्षिण दिल्ली में रहते हैं तो हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. यहां रथ यात्रा के दौरान विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और भगवान के भव्य दर्शन का आयोजन होता है.

कैसे पहुंचें?

निकटतम मेट्रो स्टेशन: हौज खास

स्टेशन से मंदिर की दूरी: लगभग 5 मिनट,आप आसानी से पैदल जा सकते हैं.

श्री जगन्नाथ मंदिर, त्यागराज स्टेडियम के पास

दिल्ली के सबसे पुराने जगन्नाथ मंदिरों में शामिल यह मंदिर रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है. यहां बड़ी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

कैसे पहुंचें?

निकटतम मेट्रो स्टेशन: INA

दूरी: लगभग 1 किलोमीटर

श्री जगन्नाथ मंदिर, सेक्टर-34, नोएडा

नोएडा और आसपास रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेक्टर-34 का जगन्नाथ मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. रथ यात्रा के अवसर पर यहां विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

कैसे पहुंचें?

निकटतम मेट्रो स्टेशन: नोएडा सेक्टर-34 (ब्लू लाइन)

मंदिर की दूरी: करीब 500 मीटर

गुरुग्राम का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर

गुरुग्राम के सेक्टर-15 पार्ट-2 स्थित यह मंदिर भी रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का प्रमुख आकर्षण रहता है. यहां पूरे दिन पूजा-अर्चना और भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

कैसे पहुंचें?

निकटतम मेट्रो स्टेशन: IFFCO Chowk या Millennium City Centre Gurugram

स्टेशन से ऑटो या ई-रिक्शा आसानी से उपलब्ध



द्वारका जगन्नाथ मंदिर

पश्चिमी दिल्ली के श्रद्धालुओं के लिए द्वारका स्थित जगन्नाथ मंदिर भी रथ यात्रा के दर्शन का अच्छा विकल्प है. यहां भी भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा और शोभायात्रा निकाली जाती है.

कैसे पहुंचें?

निकटतम मेट्रो स्टेशन: द्वारका सेक्टर-9 या द्वारका सेक्टर-10

मंदिर: प्लॉट नंबर-3, पॉकेट-4, सेक्टर-7, द्वारका



अगर पुरी नहीं जा सके तो यहां जरूर करें दर्शन