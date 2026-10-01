Home > धर्म > Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब? नोट कर लें व्रत की सही तारीख, पारण समय और पूजा विधि

Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब? नोट कर लें व्रत की सही तारीख, पारण समय और पूजा विधि

Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी को धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और शालिग्राम की पूजा कर व्रत का पुण्य पितरों को समर्पित करने से पूर्वजों को सद्गति की प्राप्ति होती है. ऐसे में अगर आप भी व्रत रखने वाले हैं तो तारीख, पारण का समय और पूजा की विधि पहले से नोट कर लें.

By: Lalit Kumar | Published: October 1, 2026 3:26:20 PM IST

Indira Ekadashi 2026
Indira Ekadashi 2026


Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी को धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और शालिग्राम की पूजा कर व्रत का पुण्य पितरों को समर्पित करने से पूर्वजों को सद्गति की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि पितृ पक्ष के दौरान पड़ने वाली इस एकादशी को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्सुकता रहती है. 2026 में इंदिरा एकादशी अक्टूबर की शुरुआत में पड़ रही है. ऐसे में अगर आप भी व्रत रखने वाले हैं तो तारीख, पारण का समय और पूजा की विधि पहले से नोट कर लें.

2026 में कब रखा जाएगा इंदिरा एकादशी व्रत?

हिंदू पंचांग के अनुसार, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1:45 बजे शुरू होगी और 7 अक्टूबर 2026 को दोपहर 11:30 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर इंदिरा एकादशी का व्रत बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा. एकादशी व्रत में तिथि के साथ उदयातिथि और हरिवासर आदि का भी ध्यान रखा जाता है. इसलिए व्रत की तारीख तय करते समय स्थानीय पंचांग का भी मिलान किया जा सकता है.

You Might Be Interested In

कब होगा इंदिरा एकादशी का पारण?

इंदिरा एकादशी व्रत का पारण गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा. दिए गए पंचांग विवरण के अनुसार पारण का शुभ समय सुबह 6:18 बजे से 8:38 बजे तक रहेगा. द्वादशी तिथि 8 अक्टूबर को सुबह 9:12 बजे तक रहेगी. शहर के अनुसार सूर्योदय के समय में अंतर होने के कारण पारण के समय में कुछ मिनट का बदलाव संभव है.

पितृ पक्ष में क्यों खास है इंदिरा एकादशी?

इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसे पितरों की शांति और सद्गति से जोड़कर देखा जाता है. पद्म पुराण में वर्णित आख्यान के अनुसार, इस व्रत का पुण्य पितरों को समर्पित करने से उन्हें कष्टों से मुक्ति और सद्गति मिलने की मान्यता है. इसी कारण इस दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ पितरों के निमित्त तर्पण और दान-पुण्य करने की परंपरा भी बताई जाती है.

इंदिरा एकादशी पर कैसे करें पूजा?

व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि की शाम से ही सात्विक भोजन करने और संयम का पालन करने की परंपरा बताई जाती है. एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु और पितरों के नाम से व्रत का संकल्प लिया जाता है.

इसके बाद भगवान विष्णु या शालिग्राम को गंगाजल, पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत और धूप-दीप अर्पित कर पूजा की जाती है. पितरों के निमित्त तिल और जल से तर्पण करने तथा जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को भोजन कराने की भी परंपरा है.

पारण के दिन पूजा के बाद अन्न, तिल और वस्त्र आदि का दान कर व्रत खोलने की मान्यता है. धार्मिक अनुष्ठानों में स्थानीय परंपरा और परिवार की मान्यताओं का भी ध्यान रखा जाता है.

Tags: DharmIndira Ekadashi 2026religion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

September 30, 2026

कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया...

September 30, 2026

बड़े सितारे, जिन्होंने संभाली टीवी होस्ट की जिम्मेदारी

September 30, 2026

ईशा रिखी ने फैन्स से क्यों मांगी माफी?

September 30, 2026

कौन हैं अंजलि आनंद? जिन्हें करण जौहर ने दिया था...

September 29, 2026

Rise and Fall 2 में कितनी है शहजाद पूनावाला की...

September 29, 2026
Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब? नोट कर लें व्रत की सही तारीख, पारण समय और पूजा विधि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब? नोट कर लें व्रत की सही तारीख, पारण समय और पूजा विधि
Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब? नोट कर लें व्रत की सही तारीख, पारण समय और पूजा विधि
Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब? नोट कर लें व्रत की सही तारीख, पारण समय और पूजा विधि
Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब? नोट कर लें व्रत की सही तारीख, पारण समय और पूजा विधि
Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब? नोट कर लें व्रत की सही तारीख, पारण समय और पूजा विधि