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भक्ति की आड़ में अपराध… आईआईटी बाबा ने गंधर्व विवाह के नाम पर कई युवतियों से किया दुष्कर्म! क्या होता है यह विवाह

Gandharva Vivah Rules: धर्म और अध्यात्म की नगरी ब्रज में आमतौर पर लोग शांति की तलाश में आते हैं, लेकिन ओडिशा के आईआईटियन अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास ने भक्ति की आड़ में अपराध का रास्ता चुना. उसने आश्रम में युवतियों से दुष्कर्म व गंधर्व विवाह कराने का जाल बिछाया. जानिए, आखिर गंधर्व विवाह क्या होता है? भगवान कृष्ण ने भी किया था गंधर्व विवाह?

By: Lalit Kumar | Published: June 6, 2026 4:42:31 PM IST

जानिए, गंधर्व विवाह क्या होता है?
जानिए, गंधर्व विवाह क्या होता है?


Gandharva Vivah Rules: धर्म और अध्यात्म की नगरी ब्रज में आमतौर पर लोग शांति की तलाश में आते हैं, लेकिन ओडिशा के आईआईटियन अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास ने भक्ति की आड़ में अपराध का रास्ता चुना. वो भी ऐसा कि जिसने भी सुना चौंक गया. आरोपी ने मुंबई में 21 लाख रुपये का सालाना पैकेज छोड़ राधाकुंड के आश्रम में युवतियों से दुष्कर्म व गंधर्व विवाह कराने का जाल बिछाया. फिलहाल मामले की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है. लेकिन, लोग यह जरूर जानना चाहेंगे कि, आखिर गंधर्व विवाह क्या होता है? भगवान कृष्ण ने भी किया था गंधर्व विवाह? क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी गंधर्व विवाह के नाम पर कर सकता है कई शादियां? आइए जानते हैं क्या कहते हैं धर्म ग्रंथ और ज्योतिषाचार्य- 

कितने प्रकार के होते हैं विवाह

गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी कहते हैं कि,  सनातन धर्म के ग्रंथों में, मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में विवाह के आठ प्रकारों के विवाह का उल्लेख मिलता है. इनमें ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह शामिल हैं. अगर गंधर्व विवाह की बात करें तो, यह एक ऐसा विवाह है जिसमें स्त्री और पुरुष अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के, एक-दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं. 

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प्रेम और सहमति का आधार है गंधर्व विवाह

प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, गंधर्व विवाह में केवल प्रेम और सहमति ही मुख्य आधार होता है. इसमें कोई यज्ञ, मंत्र या कन्यादान जैसी परंपराएं जरूरी नहीं होतीं हैं. आधुनिक भाषा में आप इसे प्रेम विवाह कह सकते हैं. हालांकि, शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह केवल आकर्षण या संबंध का नाम नहीं है, बल्कि वैवाहिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करने का संकल्प भी है.

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राजा दुष्यंत और शकुंतला ने भी किया था गंधर्व विवाह

महाभारत और कालिदास के प्रसिद्ध नाटक ‘अभिज्ञान शाकुंतलम्’ में राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह का सबसे चर्चित उदाहरण माना जाता है. दोनों ने परस्पर सहमति से एक-दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार किया था. यह उदाहरण बताता है कि गंधर्व विवाह केवल प्रेम नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व से भी जुड़ा हुआ था. कहानी के अनुसार, राजा दुष्यंत एक बार वन में शिकार के लिए गए थे, जहां उनकी मुलाकात ऋषि कण्व की पुत्री शकुंतला से हुई. पहली ही मुलाकात में दोनों एक-दूसरे को दिल दे बैठे. उनके बीच गहरा प्रेम विकसित हुआ और बिना किसी विधि-विधान या सामाजिक रस्मों के, उन्होंने एक-दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया. इसी को गंधर्व विवाह कहा जाता है.

भगवान कृष्ण और गंधर्व विवाह का क्या संबंध है?

भगवान कृष्ण के जीवन में रुक्मिणी विवाह का प्रसंग विशेष रूप से प्रसिद्ध है. भागवत पुराण के अनुसार रुक्मिणी ने स्वयं कृष्ण को अपना पति मान लिया था और संदेश भेजकर उनसे विवाह की इच्छा व्यक्त की थी. इसके बाद कृष्ण उन्हें अपने साथ ले गए. कई विद्वान इस प्रसंग में गंधर्व विवाह के तत्व देखते हैं क्योंकि इसमें दोनों की सहमति प्रमुख थी. हालांकि अलग-अलग ग्रंथों और परंपराओं में इसकी व्याख्या अलग तरीके से की जाती है. इसलिए इसे पूरी तरह गंधर्व विवाह घोषित करना सर्वमान्य मत नहीं है. धर्माचार्यों का कहना है कि भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंगों को समझते समय उनके दिव्य स्वरूप और उस युग की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए.

क्या सामान्य व्यक्ति भी गंधर्व विवाह कर सकते हैं?

धार्मिक विद्वानों के अनुसार, भगवान के अवतारों के जीवन और सामान्य मनुष्यों के जीवन के नियम एक जैसे नहीं माने जाते हैं. पुराणों में वर्णित दिव्य लीलाओं का उद्देश्य आध्यात्मिक संदेश देना होता है, न कि उन्हें हर परिस्थिति में सामाजिक नियम बना देना. यही कारण है कि भगवान कृष्ण के जीवन के उदाहरण को आधार बनाकर कोई व्यक्ति अपने निजी आचरण को स्वतः उचित नहीं ठहरा सकता है. अगर कोई करना भी चाहे तो कर सकता है लेकिन नियमों को मानकर. क्योंकि, शास्त्र भी किसी प्रकार के छल, धोखे या शोषण को धर्म नहीं मानते.

Tags: Dharmgandhav vivahiit babaiit baba abhishek
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