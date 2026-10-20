450 साल पुराना इच्छादेवी मंदिर, जहां संतान सुख की मन्नत लेकर पहुंचते हैं दंपती! जानें माता के दरबार की अनोखी मान्यता

Ichhadevi Temple Burhanpur: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर मां इच्छादेवी का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, जहां अपनी मनोकामना लेकर दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. खासकर संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपतियों के बीच इस मंदिर को लेकर गहरी आस्था है. मान्यता है कि करीब 450 साल पहले एक मराठा सूबेदार ने संतान प्राप्ति की कामना से माता के दरबार में मन्नत मांगी थी. इच्छा पूरी होने पर उन्होंने यहां मंदिर बनवाया. तभी से यह स्थान संतान सुख की कामना और मन्नत पूरी होने की मान्यता के लिए प्रसिद्ध हो गया. नवरात्रि में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है और मनोकामना पूरी होने पर कई श्रद्धालु माता को चुनरी चढ़ाकर आभार जताते हैं. जानिए मंदिर से जुड़ी रोचक मान्यताएं-

कैसे पड़ा मंदिर का नाम इच्छादेवी?

बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के पास इच्छापुर गांव में मां इच्छादेवी का मंदिर स्थित है. यह मंदिर पहाड़ी पर बना है और यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. मंदिर की प्राचीनता लगभग 450 साल मानी जाती है. मंदिर के नाम से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है. जिला प्रशासन के पर्यटन विवरण के अनुसार, ताप्ती महात्म्य में देवीदास नाम के एक ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है. कहा जाता है कि उन्होंने मां शक्ति के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने पहाड़ी पर दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूरी की. इसी मान्यता के चलते यह स्थान इच्छापुर और देवी इच्छादेवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ.

मराठा सूबेदार ने संतान सुख के लिए मांगी थी मन्नत

मंदिर से जुड़ी सबसे चर्चित मान्यता एक मराठा सूबेदार से संबंधित है. स्थानीय परंपरा के अनुसार, सूबेदार ने संतान प्राप्ति की इच्छा से मां के दरबार में प्रार्थना की थी. उन्होंने संकल्प लिया कि उनकी मनोकामना पूरी होने पर वह पहाड़ी पर देवी का मंदिर बनवाएंगे और पानी की सुविधा के लिए कुएं का निर्माण भी कराएंगे. मान्यता है कि संतान सुख मिलने के बाद उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया और मंदिर का निर्माण कराया. इसी कथा के कारण आज भी कई दंपती संतान प्राप्ति की कामना लेकर यहां पहुंचते हैं.

मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते हैं चुनरी

इच्छादेवी मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं. भक्तों की मान्यता है कि मां के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है. मनोकामना पूरी होने के बाद कई श्रद्धालु दोबारा मंदिर पहुंचते हैं और माता को चुनरी या साड़ी अर्पित करके आभार जताते हैं.

कुछ स्थानीय परंपराओं में संतान सुख मिलने पर पालना चढ़ाने का भी उल्लेख मिलता है. इन रीति-रिवाजों के पीछे भक्तों की श्रद्धा और माता के प्रति कृतज्ञता की भावना जुड़ी हुई है.

नवरात्रि में लगता है आस्था का मेला

चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना होती है. इन दिनों मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और गुजरात से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल रहता है और भक्त परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.