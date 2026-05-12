क्या आपको भी बार-बार लग जाती है नजर? घोड़े की नाल का ये उपाय बदल सकता है आपकी किस्मत

Horse Shoe Ring: ज्योतिष शास्त्र और वास्तु में घोड़े की नाल को बेहद शुभ और प्रभावशाली माना गया है. लंबे समय से लोग इसका इस्तेमाल नजर दोष, नकारात्मक ऊर्जा और शनि संबंधी परेशानियों से राहत पाने के लिए करते आ रहे हैं. मान्यता है कि सही तरीके से इस्तेमाल की गई घोड़े की नाल व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करती है.

अगर आपके घर में लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं, काम बिगड़ रहे हैं, सेहत खराब रहती है या बार-बार नजर लगने जैसी समस्या महसूस होती है, तो घोड़े की नाल से जुड़े कुछ आसान उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में विस्तार से.

इस उंगली में पहनें घोड़े की नाल की अंगूठी

अगर आपको बार-बार नजर लगती है या मानसिक तनाव और थकान बनी रहती है, तो ज्योतिष के अनुसार घोड़े की नाल से बनी अंगूठी पहनना लाभकारी माना जाता है.मान्यता है कि इस अंगूठी को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना शुभ होता है. ऐसा करने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं. साथ ही व्यक्ति के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ता है.

घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं घोड़े की नाल

अगर घर में बिना वजह तनाव, झगड़े या नकारात्मक माहौल बना रहता है, तो मुख्य दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने का उपाय किया जाता है.ध्यान रखें कि नाल को अंग्रेजी के ‘U’ अक्षर की तरह लगाना शुभ माना जाता है. वास्तु मान्यता के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और परिवार के सदस्यों को बुरी नजर से भी बचाव मिलता है.कई लोग इसे घर में सुख-शांति और सौभाग्य बढ़ाने वाला उपाय भी मानते हैं.

कारोबार में तरक्की के लिए करें ये उपाय

अगर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो या काम में रुकावटें आ रही हों, तो दुकान या ऑफिस के मुख्य प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाना शुभ माना जाता है.ज्योतिष मान्यता के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और कारोबार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं. कई लोग इसे आर्थिक स्थिरता और नए अवसरों से भी जोड़कर देखते हैं.

घोड़े की नाल को क्यों माना जाता है खास?

ज्योतिष और वास्तु में घोड़े की नाल को शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है. यही कारण है कि शनिवार और शनि दोष से जुड़े उपायों में इसका विशेष उपयोग किया जाता है.हालांकि इन उपायों को धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर देखा जाता है. किसी भी उपाय को पूरी आस्था और सकारात्मक सोच के साथ करने की सलाह दी जाती है.