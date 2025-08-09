Home > अध्यात्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive : 9 अगस्त 2025 को किसका दिन होगा धमाकेदार? कुछ भी करने से पहले जान लें अपना आज का राशिफल

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : 9 अगस्त 2025 को किसका दिन होगा धमाकेदार? कुछ भी करने से पहले जान लें अपना आज का राशिफल

9 August Rashifal : कई राशियों के लिए आज नए मौके और अच्छी खबरें आ सकती हैं, तो कुछ को अपने खर्च और गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आज आपके सितारे क्या कहते हैं, साथ ही आपका लकी कलर और लकी नंबर क्या है।

Published: August 9, 2025
Published: August 9, 2025 05:00:00 IST

 9 August Rashifal : आज 9 अगस्त 2025, शनिवार का दिन है। हफ्ते का ये दिन कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आने वाला है, तो कुछ को थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। कई राशियों के लिए आज नए मौके और अच्छी खबरें आ सकती हैं, तो कुछ को अपने खर्च और गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा।

 
मेष (Aries)
आज आपका दिन थोड़ी भागदौड़ से भरा रहेगा, लेकिन मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा। ऑफिस में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो आपकी तरक्की का रास्ता खोलेगा। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन ऑर्डर और मुनाफा दोनों ला सकता है। दोस्तों या पुराने जानकार से मुलाकात मन को खुशी देगी। हालांकि, पैसों के मामले में सोच-समझकर खर्च करें।
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 7
 
वृषभ (Taurus)
आपके लिए आज का दिन काफी बढ़िया रहेगा। पैसे के मामले में फायदा होने के योग हैं, खासकर अगर आपने कहीं निवेश किया है तो उससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और सबके साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। सेहत भी अच्छी रहेगी।
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 4
 
मिथुन (Gemini)
आज आपको हर कदम सोच-समझकर बढ़ाने की जरूरत है। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। ऑफिस में भी अपने शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि छोटी सी बात से विवाद हो सकता है। घर-परिवार में प्यार और समझदारी से माहौल अच्छा बना रहेगा। सेहत में हल्की थकान महसूस हो सकती है।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 3
 
कर्क (Cancer)
आज आपका मन काफी खुश रहेगा। पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे और परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, जिससे दिन और अच्छा बन जाएगा। सेहत का ध्यान रखें, खासकर तैलीय और मसालेदार खाना कम खाएं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
लकी कलर: सिल्वर
लकी नंबर: 2
 
सिंह (Leo)
आज आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और प्रमोशन या इनाम मिलने के आसार हैं। बिजनेस में भी नए मौके मिल सकते हैं। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दिन का अंत खुशी और संतोष के साथ होगा।
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 1
 
कन्या (Virgo)
आज का दिन आपके लिए क्रिएटिव कामों के लिए बेहतरीन है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेस में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए भी दिन शुभ है। घर में सभी का सहयोग मिलेगा। शाम को दोस्तों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 5
 
तुला (Libra)
आज पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी पुराने विवाद का अंत हो सकता है और रिश्तों में मिठास वापस आ सकती है। हालांकि, बेवजह की फिजूलखर्ची से बचें। नौकरीपेशा लोगों को आज किसी पुराने काम का इनाम या तारीफ मिल सकती है।
लकी कलर: गुलाबी
लकी नंबर: 6
 
वृश्चिक (Scorpio)
आज मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलेगा। बिजनेस में फायदा होने के साथ-साथ नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के संकेत हैं। नौकरी में भी आपके काम की सराहना होगी। दोस्तों से किसी तरह की मदद मिल सकती है। शाम का समय परिवार के साथ अच्छा बीतेगा।
लकी कलर: मरून
लकी नंबर: 9
 
धनु (Sagittarius)
आज आपके लिए यात्रा का दिन अच्छा रहेगा। अगर विदेश से जुड़ा कोई काम है, तो उसमें सफलता मिल सकती है। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए आज का दिन बेहतरीन है।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 8
 
मकर (Capricorn)
आज काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप हर काम को समय पर पूरा कर लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पुराने कर्ज खत्म हो सकते हैं। सेहत में थोड़ा ध्यान दें, खासकर कमर या पैरों में दर्द हो सकता है।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 4
 
कुंभ (Aquarius)
आज आपके सामने नए मौके आएंगे, जिन्हें पकड़ना जरूरी है। दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। निवेश करने से पहले अच्छे से सोच लें। शाम को किसी करीबी से मन की बात करने का मौका मिलेगा, जिससे तनाव कम होगा।
लकी कलर: बैंगनी
लकी नंबर: 7
 
मीन (Pisces)
आज आपके अंदर नई एनर्जी रहेगी। कला, संगीत या लेखन में मन लगेगा। घर में माहौल खुशनुमा रहेगा। बच्चों के साथ समय बिताकर आप ताजगी महसूस करेंगे। आर्थिक मामले में दिन सामान्य रहेगा।
लकी कलर: आसमानी
लकी नंबर: 3 

