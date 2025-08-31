Home > अध्यात्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive :31 अगस्त 2025 राशिफल: जानें किस राशि की खुलेगी किस्मत और किसे करना होगा थोड़ा इंतजार

Vastu Guru Manyyaa Exclusive :31 अगस्त 2025 राशिफल: जानें किस राशि की खुलेगी किस्मत और किसे करना होगा थोड़ा इंतजार

Aaj Ka Rashifal: अगस्त 2025 का दिन हर किसी की जिंदगी में कुछ नया मोड़ लेकर आ सकता है। कोई अपने करियर में आगे बढ़ेगा, तो किसी को रिश्तों में सुकून मिलेगा।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 31, 2025 05:00:00 IST

31 August Rashifal
31 August Rashifal

Aaj Ka Rashifal: अगस्त 2025 का दिन हर किसी की जिंदगी में कुछ नया मोड़ लेकर आ सकता है। कोई अपने करियर में आगे बढ़ेगा, तो किसी को रिश्तों में सुकून मिलेगा। वहीं कुछ लोगों को पैसों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं आज आपकी राशि के हिसाब से दिन कैसे जाएगा।

मेष राशि (Aries)

आज का दिन कामकाज और बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। नई बिजनेस डील पक्की हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। थोड़ी सेहत को लेकर सावधानी रखें।
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 3

वृषभ राशि (Taurus)

पैसे का लेन-देन करते समय सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। नौकरी वालों के लिए दिन ठीक रहेगा लेकिन ओवरटाइम से थकान महसूस हो सकती है। घर में मेहमान आ सकते हैं।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 5

मिथुन राशि (Gemini)

दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। लव लाइफ में मिठास रहेगी। पढ़ाई करने वाले छात्रों को अच्छी खबर मिलेगी। सेहत भी सामान्य रहेगी।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 9

कर्क राशि (Cancer)

आज थोड़ा भावुक हो सकते हैं। घर-परिवार में किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है, लेकिन दिन के अंत तक सब ठीक हो जाएगा। नौकरी और बिजनेस दोनों में फायदा मिलेगा।
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

कामकाज में सफलता मिल सकती है। ऑफिस में आपकी तारीफ़ होगी। राजनीति और सामाजिक काम से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मज़बूत होंगे।
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 7

कन्या राशि (Virgo)

आज किसी पुराने काम का फायदा मिल सकता है। पैसे की स्थिति में सुधार होगा। सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें।
लकी कलर: आसमानी
लकी नंबर: 6

तुला राशि (Libra)

रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। प्रेमी या जीवनसाथी से गिफ्ट मिल सकता है। नौकरी वालों के लिए प्रमोशन के योग हैं। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी।
लकी कलर: गुलाबी
लकी नंबर: 4

Numerology: इस मूलांक की लड़कियां दिखने हैं होती है बहुत मासूम, लेकिन दिमाग की होती हैं उतनी ही तेज

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है। बिजनेस में साझेदारी  से बचें। गुस्से पर कंट्रोल रखें। परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा।
लकी कलर: भूरा
लकी नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)

लंबी यात्रा का योग बन रहा है। विदेश से जुड़ा कोई काम बनेगा। पढ़ाई-लिखाई करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पैसे की स्थिति मजबूत होगी।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 1

मकर राशि (Capricorn)

किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी। परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा।
लकी कलर: काला
लकी नंबर: 10

इस मूलांक की लड़कियां बनती है अधिकारी, शोहरत-दौलत की मालकिन बनने का सपना करती है पूरी? जानें कौन सा है वो मूलांक

कुंभ राशि (Aquarius)

आज कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। नौकरी और बिजनेस दोनों में फायदा होगा। सेहत पर ध्यान दें और ज्यादा तनाव न लें। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा।
लकी कलर: बैंगनी
लकी नंबर: 11

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन रोमांटिक रहेगा। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। पैसों का लेन-देन करते समय सावधानी रखें। सेहत और पढ़ाई दोनों अच्छे रहेंगे।
लकी कलर: सिल्वर
लकी नंबर: 12

वास्तु शास्त्र: घर में ऐसे लगाएं तांबे का सूर्य, बढ़ेगा भाग्य और बरसेगी समृद्धि

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Vastu Guru Manyyaa Exclusive :31 अगस्त 2025 राशिफल: जानें किस राशि की खुलेगी किस्मत और किसे करना होगा थोड़ा इंतजार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vastu Guru Manyyaa Exclusive :31 अगस्त 2025 राशिफल: जानें किस राशि की खुलेगी किस्मत और किसे करना होगा थोड़ा इंतजार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vastu Guru Manyyaa Exclusive :31 अगस्त 2025 राशिफल: जानें किस राशि की खुलेगी किस्मत और किसे करना होगा थोड़ा इंतजार
Vastu Guru Manyyaa Exclusive :31 अगस्त 2025 राशिफल: जानें किस राशि की खुलेगी किस्मत और किसे करना होगा थोड़ा इंतजार
Vastu Guru Manyyaa Exclusive :31 अगस्त 2025 राशिफल: जानें किस राशि की खुलेगी किस्मत और किसे करना होगा थोड़ा इंतजार
Vastu Guru Manyyaa Exclusive :31 अगस्त 2025 राशिफल: जानें किस राशि की खुलेगी किस्मत और किसे करना होगा थोड़ा इंतजार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?