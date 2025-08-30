Home > धर्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive : कौन सी राशि बनेगी लकी और किसे करनी होगी मेहनत ज्यादा, जान लें आज का राशिफल

30 August Rashifal : आज का दिन उम्मीदों और खुशियों से भरा रहेगा, तो कुछ को मेहनत करनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं हर राशि का हाल

Published By: Preeti Rajput
Published: August 30, 2025 05:00:00 IST

Aaj Ka Rashifal: अगर आप सोच रहे हैं कि 30 अगस्त 2025 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो आज का राशिफल आपको बहुत कुछ बताने वाला है। कई लोगों के लिए आज का दिन उम्मीदों और खुशियों से भरा रहेगा, तो कुछ को मेहनत करनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं हर राशि का हाल, उनका लकी कलर और लकी नंबर।

मेष राशि (Aries)
आज आपका दिन एनर्जी से भरा रहेगा। कामकाज में तेजी आएगी और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। परिवार में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। अगर नौकरी बदलने का मन है, तो आज से अच्छी शुरुआत हो सकती है। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 9
 
वृषभ राशि (Taurus)
आज आपके लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है जो आपको खुश कर देगी। नौकरी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखें।
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 6
 
मिथुन राशि (Gemini)
आज आपके दिमाग में कई नए आइडियाज आएंगे। अगर बिजनेस करते हैं तो मुनाफे की संभावना है। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पैसों को लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 5
 
कर्क राशि (Cancer)
आज का दिन आपके लिए भावनाओं से भरा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। ऑफिस में सीनियर से तारीफ मिल सकती है। घर में किसी मेहमान के आने की संभावना है। खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसलिए सोच-समझकर करें।
लकी कलर: सिल्वर
लकी नंबर: 2
 
सिंह राशि (Leo)
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कामकाज में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। निवेश करने का सही समय है। सेहत भी ठीक रहेगी।
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 1
 
कन्या राशि (Virgo)
आज आपको संयम से काम लेना होगा। ऑफिस का माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत से सब संभाल लेंगे। घर के किसी बड़े की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। यात्राओं से लाभ मिलेगा।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 7
 
तुला राशि (Libra)
आज आपका दिन मिलाजुला रह सकता है। पैसे की स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी। दोस्तों और परिवार से सहयोग मिलेगा। नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। प्यार के मामलों में समय अच्छा है। सेहत में सुधार होगा।
लकी कलर: गुलाबी
लकी नंबर: 3
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन या तारीफ मिल सकती है। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 8
 
धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन आपके लिए बहुत खास रहेगा। आप अपने काम से सबको प्रभावित करेंगे। पैसों की स्थिति मजबूत होगी। यात्रा का योग है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। सेहत का ध्यान रखें और समय पर खाना खाएं।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 4
 
मकर राशि (Capricorn)
आज आपको काम के साथ-साथ परिवार को भी समय देना होगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। नौकरी में बदलाव का योग है। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन थकान हो सकती है।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 8
 
कुंभ राशि (Aquarius)
आज आपका मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। किसी काम को लेकर दुविधा रहेगी। दोस्तों से बातचीत करके राहत मिलेगी। ऑफिस में नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश सोच-समझकर करें। सेहत पर ध्यान देना जरूरी है।
लकी कलर: आसमानी
लकी नंबर: 11
 
मीन राशि (Pisces)
आज आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। प्यार और रिश्तों में मजबूती आएगी। पैसों की स्थिति बेहतर होगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। सेहत का ख्याल रखें और आराम भी करें।
लकी कलर: बैंगनी
लकी नंबर: 7 

