Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सिंह वालों की चमकेगी किस्मत, वृश्चिक रहें सावधान, जानें हर राशि का हाल

29 August 2025 Horoscope: आज शुक्रवार का दिन है और हर कोई यही सोच रहा होगा कि आज दिन कैसा बीतेगा। कुछ लोगों के लिए यह दिन खुशखबरी लेकर आ सकता है तो कुछ को थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। आइए जानते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आज का दिन कैसे रहने वाला है।

मेष राशि (Aries)

मेष वालों का आज आत्मविश्वास जोर पर रहेगा। दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी और बॉस भी खुश रहेंगे। अगर कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। हां, पैसों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि फालतू खर्चे बढ़ सकते हैं। रिश्तों में आज मिठास बनी रहेगी।

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों को आज अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस करने वालों को फायदा होने के योग बन रहे हैं। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और लंबे समय से चल रहा कोई झगड़ा भी सुलझ सकता है। सेहत को नजरअंदाज मत करें, खासकर खानपान का ध्यान रखें।

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लोग आज थोड़ा बिजी रहेंगे। आपको काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन घबराइए मत, आपके कॉन्टैक्ट्स और समझदारी से सब आसान हो जाएगा। खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन साथ ही नए मौके भी मिलेंगे। दोस्त या पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों का दिन थोड़ा इमोशनल हो सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताज़ा होंगी। काम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप धैर्य से संभाल लेंगे। परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है।

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों का कॉन्फिडेंस आज बहुत काम आएगा। करियर में नई राहें खुल सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन खास अच्छा है, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। अगर पार्टनर से नाराजगी चल रही है तो आज प्यार भरी बातें सब ठीक कर देंगी। पैसों के मामले में भी दिन ठीक रहेगा।

लकी कलर: सुनहरा

लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों की मेहनत आज रंग लाएगी। जो काम लंबे समय से अटका था, वह पूरा होने के आसार हैं। पैसों की स्थिति भी मजबूत होगी। दोस्तों और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। सेहत को लेकर भी राहत रहेगी।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 7

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन खुशी से भरा रहेगा। बिजनेस में बढ़िया फायदा हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या इनकम बढ़ने के योग हैं। घर में कोई शुभ काम हो सकता है। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को आज गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। छोटी-सी बात रिश्तों में खटास ला सकती है, इसलिए धैर्य रखें। पैसों का लेन-देन सोच समझकर करें। ऑफिस में किसी से बहस करने से बचें। सेहत पर ध्यान दें।

लकी कलर: मैरून

लकी नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों का आज का दिन मजेदार रहेगा। ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है और यह सफर आपके लिए फायदेमंद होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में काम आएंगे। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है।

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 4

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए बॉस और सहकर्मियों का सपोर्ट रहेगा। कामकाज में तरक्की होगी। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और सेहत भी दुरुस्त रहेगी।

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। काम का दबाव रहेगा लेकिन आप संभाल लेंगे। पार्टनर के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। पैसों का निवेश करने से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं।

लकी कलर: आसमानी

लकी नंबर: 7

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों को आज अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। पढ़ाई और करियर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पार्टनर और परिवार का साथ मिलेगा। दिन का अंत खुशी के साथ होगा।

लकी कलर: बैंगनी

लकी नंबर: 2

