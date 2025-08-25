Vastu Guru Manyyaa Exclusive : किसकी चमकेगी किस्मत और किसके भुगतनी होगी परेशानी, कौन-सी राशि के लिए अच्छा होगा कल का दिन, जाने यहां

26 August 2025 Horoscope: 6 अगस्त 2025 का दिन हर किसी के लिए अलग-अलग रंग और किस्मत लेकर आ रहा है। किसी को करियर में नई शुरुआत का मौका मिलेगा तो किसी के रिश्तों में मजबूती आएगी। वहीं कुछ लोगों को सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है।

आइए जानते हैं कि आज हर राशिवालों के लिए दिन कैसे रहने वाला है और लकी कलर-नंबर क्या रहेगा।

मेष राशि (Aries)

मेष वालों के लिए आज का दिन एनर्जी से भरा रहेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत का रंग दिखाई देगा और बॉस आपसे खुश रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा। पैसों के मामले में थोड़ा संभलकर रहें, फिजूलखर्ची से बचें।

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज वृषभ राशि वालों के लिए घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है। दोस्तों से मदद मिलेगी और रिलेशनशिप मजबूत होंगे। सेहत पर ध्यान दें, ज्यादा तैलीय खाना न खाएं।

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। कामकाज में ध्यान भटक सकता है, लेकिन मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों और परिवार से प्यार मिलेगा। छोटी यात्रा हो सकती है।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के लोग आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। पैसों के मामले में दिन अच्छा है, नई इनकम के सोर्स बन सकते हैं। घर में मेहमान आ सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें, ज्यादा तनाव न लें।

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। जॉब और बिजनेस में नई डील फायदेमंद साबित होगी। लव लाइफ में भी सुधार आएगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा।

लकी कलर: सुनहरा

लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में आपके आइडिया को सराहना मिलेगी। घर पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत का फल मिलेगा। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 7

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिक्स रिजल्ट वाला रहेगा। पैसे को लेकर कोई नई योजना बन सकती है। दोस्तों से मुलाकात होगी और मन खुश रहेगा। कामकाज में जल्दबाजी न करें।

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन थोड़ा बिजी रहेगा। काम का दबाव रहेगा लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। लव लाइफ में अच्छा समय है, पार्टनर के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी।

लकी कलर: बैंगनी

लकी नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों को आज नए काम में सफलता मिल सकती है। ट्रैवल से फायदा होगा। किसी करीबी से अच्छी खबर मिलेगी। पढ़ाई और करियर में प्रगति होगी। पैसे का लेन-देन सावधानी से करें।

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 4

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला है। ऑफिस में विवाद हो सकता है, शांत रहकर काम करें। पैसों का निवेश सोच-समझकर करें। घर में बड़ों का आशीर्वाद आपके काम आएगा।

लकी कलर: काला

लकी नंबर: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लव लाइफ में खुशियां आएंगी। कामकाज में नए अवसर मिलेंगे। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।

लकी कलर: आसमानी

लकी नंबर: 7

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए दिन शानदार रहेगा। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। बिजनेस में बड़ा फायदा मिल सकता है। दोस्तों के साथ समय बिताने से मूड अच्छा होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

लकी कलर: पीला