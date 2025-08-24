Home > धर्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सिंह और वृश्चिक की किस्मत चमकी, वृषभ वालों को खर्च से होगा बचना…जरूर पढ़ लें आज का राशिफल

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सिंह और वृश्चिक की किस्मत चमकी, वृषभ वालों को खर्च से होगा बचना…जरूर पढ़ लें आज का राशिफल

24 August Rashifal: कहीं तरक्की का मौका है, कहीं प्यार की खुशबू है और कहीं खर्च का दबाव। सितारों की चाल के हिसाब से जानते हैं आज का हाल

Published By: Preeti Rajput
Published: August 24, 2025 05:00:00 IST

24 August Rashifal
24 August Rashifal
24 August Rashifal : आज का दिन यानी 24 अगस्त 2025 सभी राशियों के लिए अलग-अलग रंग लेकर आया है। कहीं तरक्की का मौका है, कहीं प्यार की खुशबू है और कहीं खर्च का दबाव। सितारों की चाल के हिसाब से जानते हैं आज का हाल और हर राशि का लकी कलर व लकी नंबर।
 
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। ऑफिस और बिज़नेस में कामयाबी मिलेगी। परिवार का साथ मिलेगा और प्यार में भी अच्छा वक्त गुज़रेगा। सेहत थोड़ी थकान दे सकती है लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं।
लकी कलर – लाल, लकी नंबर – 9
 
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को आज खर्च पर कंट्रोल रखना होगा। काम का दबाव रहेगा लेकिन आप संभाल लेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्यार में हल्की खटपट हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें और खान-पान में सावधानी बरतें।
लकी कलर – सफेद, लकी नंबर – 6
 
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए दिन खुशखबरी से भरा रहेगा। दोस्तों या परिवार से शुभ समाचार मिल सकता है। ऑफिस में तारीफ होगी और बिज़नेस वालों को फायदा मिलेगा। प्यार में रोमांस बढ़ेगा और सेहत अच्छी रहेगी।
लकी कलर – हरा, लकी नंबर – 5
 
कर्क राशि
कर्क राशि वालों का ध्यान आज परिवार पर रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराना तनाव खत्म होगा और प्यार के रिश्ते मजबूत होंगे। पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें।
लकी कलर – सिल्वर, लकी नंबर – 2
 
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए दिन शानदार रहेगा। लीडरशिप में आपकी धाक रहेगी और नौकरी में तरक्की के योग हैं। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। प्यार की जिंदगी में रोमांस बढ़ेगा। सेहत एकदम बढ़िया रहेगी।
लकी कलर – सुनहरा, लकी नंबर – 1
 
कन्या राशि
कन्या राशि वालों को आज थोड़ा तनाव रह सकता है। काम का दबाव रहेगा लेकिन पढ़ाई करने वालों को फायदा मिलेगा। प्यार में छोटी-छोटी बहस हो सकती है। पैसों में खर्चा बढ़ेगा। नींद पूरी करने की जरूरत है।
लकी कलर – नीला, लकी नंबर – 7
 
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए दिन रिश्तों में मिठास भरने वाला रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छे पल बितेंगे और नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। पैसों के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा और सेहत भी ठीक रहेगी।
लकी कलर – गुलाबी, लकी नंबर – 6
 
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। पुराने अटके काम पूरे होंगे। नौकरी और बिज़नेस दोनों में सफलता मिलेगी। प्यार में पार्टनर को समय देना जरूरी है। सिर दर्द की समस्या हो सकती है।
लकी कलर – मैरून, लकी नंबर – 9
 
धनु राशि
धनु राशि वालों का दिन मौज-मस्ती से भरा रहेगा। यात्रा का योग है और नया प्रोजेक्ट भी हाथ लग सकता है। प्यार में नजदीकियां बढ़ेंगी। पैसों में सोच-समझकर खर्च करें और सेहत पर ध्यान दें।
लकी कलर – पीला, लकी नंबर – 3
 
मकर राशि
मकर राशि वालों की मेहनत रंग लाएगी। नौकरी में अच्छे मौके मिलेंगे। गुस्से पर काबू रखना होगा। प्यार में बहस हो सकती है लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा। पैसों में फायदा और ब्लड प्रेशर पर ध्यान जरूरी है।
लकी कलर – भूरा, लकी नंबर – 8
 
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए दिन खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और दोस्त-परिवार का साथ मिलेगा। पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। पैसा भी आएगा और पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी।
लकी कलर – बैंगनी, लकी नंबर – 4
 
मीन राशि
 
मीन राशि वालों का दिन प्यार और रिश्तों के लिए खास रहेगा। पार्टनर के साथ दिल की बातें होंगी। काम में बॉस खुश रहेंगे। आमदनी बढ़ेगी और मानसिक शांति मिलेगी।
लकी कलर – आसमानी हरा, लकी नंबर – 7 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सिंह और वृश्चिक की किस्मत चमकी, वृषभ वालों को खर्च से होगा बचना…जरूर पढ़ लें आज का राशिफल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सिंह और वृश्चिक की किस्मत चमकी, वृषभ वालों को खर्च से होगा बचना…जरूर पढ़ लें आज का राशिफल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सिंह और वृश्चिक की किस्मत चमकी, वृषभ वालों को खर्च से होगा बचना…जरूर पढ़ लें आज का राशिफल
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सिंह और वृश्चिक की किस्मत चमकी, वृषभ वालों को खर्च से होगा बचना…जरूर पढ़ लें आज का राशिफल
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सिंह और वृश्चिक की किस्मत चमकी, वृषभ वालों को खर्च से होगा बचना…जरूर पढ़ लें आज का राशिफल
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सिंह और वृश्चिक की किस्मत चमकी, वृषभ वालों को खर्च से होगा बचना…जरूर पढ़ लें आज का राशिफल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?