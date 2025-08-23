Home > अध्यात्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आज किसका चमकेगा भाग्य…कौन बनेगा राजा से रंक? जल्दबाजी करने से पहले जान लें आज का राशिफल

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आज किसका चमकेगा भाग्य…कौन बनेगा राजा से रंक? जल्दबाजी करने से पहले जान लें आज का राशिफल

23 August 2025 Horoscope: आज किसी को थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आज सितारे आपके लिए क्या कहते हैं और आपका लकी कलर और नंबर कौन सा है।

August 23, 2025

23 August 2025 Horoscope: आज 23 अगस्त 2025 है और हर किसी की जिंदगी में आज का दिन कुछ नया लेकर आएगा। किसी को पैसा मिलेगा, किसी को कामयाबी, तो किसी को थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आज सितारे आपके लिए क्या कहते हैं और आपका लकी कलर और नंबर कौन सा है।
 
मेष राशि (Aries)
आज आपका दिन जोश और एनर्जी से भरा रहेगा। पुराने अटके काम पूरे होंगे और घर में भी अच्छा माहौल रहेगा। थोड़ी-सी मेहनत आपको बड़ा फायदा दिला सकती है।
लकी कलर – लाल
लकी नंबर – 9
 
वृषभ राशि (Taurus)
आज आपके पैसों से जुड़े काम बन सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में फायदा दिख रहा है। बस सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा, वरना थकान महसूस कर सकते हैं।
लकी कलर – हरा
लकी नंबर – 6
 
मिथुन राशि (Gemini)
आज आप काफी व्यस्त रहेंगे। काम का दबाव रहेगा लेकिन नतीजा भी अच्छा आएगा। रिश्तों में प्यार बना रहेगा और कहीं घूमने-फिरने का मौका भी मिल सकता है।
लकी कलर – पीला
लकी नंबर – 5
 
कर्क राशि (Cancer)
आज का दिन आपके लिए भावनाओं वाला रहेगा। परिवार में किसी जरूरी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। पैसों से जुड़ी समस्या दूर होगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
लकी कलर – सफेद
लकी नंबर – 2
 
सिंह राशि (Leo)
आज का दिन आपके लिए चमकने वाला है। ऑफिस या बिजनेस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार के साथ समय बिताकर खुशी मिलेगी।
लकी कलर – सुनहरा
लकी नंबर – 1
 
कन्या राशि (Virgo)
आज आपको नए मौके मिल सकते हैं। कामकाज में तेजी रखें, मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा। सेहत भी बेहतर रहेगी और मूड अच्छा रहेगा।
लकी कलर – हरा
लकी नंबर – 5
 
तुला राशि (Libra)
आज सहयोगियों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। घर-परिवार में प्यार और सामंजस्य बना रहेगा।
लकी कलर – नीला
लकी नंबर – 7
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी लेकिन उसका फायदा जरूर मिलेगा। पैसे कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। बस जल्दबाजी से बचें।
लकी कलर – मैरून
लकी नंबर – 9
 
धनु राशि (Sagittarius)
आज नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। पढ़ाई और नौकरी वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। किस्मत आपका साथ देगी और अटके काम पूरे होंगे।
लकी कलर – पीला
लकी नंबर – 3
 
मकर राशि (Capricorn)
आज का दिन कामयाबी लेकर आएगा। बिजनेस में फायदा होगा और नौकरी वालों को नए मौके मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।
लकी कलर – काला
लकी नंबर – 8
 
कुंभ राशि (Aquarius)
आज फैसले सोच-समझकर लें। काम में धैर्य से काम करना जरूरी है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और चिंता करने की जरूरत नहीं है।
लकी कलर – नीला
लकी नंबर – 4
मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा और काम में तरक्की मिलेगी। पैसों के मामले में भी फायदा होगा।
लकी कलर – गुलाबी
लकी नंबर – 7

