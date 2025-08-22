Vastu Guru Manyyaa Exclusive : मेष समेत इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जानें क्या कहता है आपका आज का राशिफल?

22 August 2025 Horoscope: 22 अगस्त 2025 का दिन ज्योतिष के हिसाब से कई लोगों के लिए नई उम्मीदें और मौके लेकर आने वाला है। कुछ राशियों को करियर और बिज़नेस में फायदा होगा तो कुछ को परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। वहीं कुछ राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना होगा और सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह है। आइए जानते हैं आज हर राशि का लकी कलर और लकी नंबर क्या रहेगा।

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। कामकाज में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है लेकिन उसका फायदा जरूर मिलेगा। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर में खुशियों का माहौल रहेगा।

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 3

वृषभ राशि (Taurus)

आज वृषभ राशि वालों के लिए पैसों से जुड़ा दिन अच्छा है। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बिज़नेस में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खानपान में लापरवाही न करें।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। लंबे समय से अटके काम पूरे हो जाएंगे। पढ़ाई और करियर में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी।

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज कर्क राशि वालों को भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। नौकरी में बॉस से सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। खर्चों पर काबू रखना जरूरी है।

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन करियर में तरक्की देने वाला रहेगा। आपके काम की तारीफ होगी। बिज़नेस में नए पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। परिवार में सम्मान मिलेगा।

लकी कलर: सुनहरा

लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार में प्यार और सहयोग मिलेगा।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 7

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। कामकाज में नए मौके मिलेंगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन की संभावना है। रिश्तों में मिठास आएगी और पुराने विवाद खत्म होंगे।

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 9

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को आज धैर्य और संयम से काम लेना होगा। पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। सेहत पर ध्यान देना जरूरी है।

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 4

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन यात्रा से जुड़ा हो सकता है। नौकरी और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताकर खुशी महसूस करेंगे।

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 8

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा व्यस्त रहने वाला है। कामकाज ज्यादा रहेगा लेकिन मेहनत रंग लाएगी। पैसों की स्थिति मजबूत होगी। रिश्तों में सुधार आएगा।

लकी कलर: भूरा

लकी नंबर: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। नए दोस्तों से मुलाकात होगी। नौकरी में बॉस से तारीफ मिलेगी। बिज़नेस में फायदा हो सकता है।

लकी कलर: आसमानी

लकी नंबर: 11

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों को आज पैसों के मामले में फायदा होगा। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सेहत भी बेहतर रहेगी।

लकी कलर: बैंगनी

लकी नंबर: 12