Vastu Guru Manyyaa Exclusive :21 अगस्त 2025 का राशिफल: आज किसकी चमकेगी किस्मत, किसे रहना होगा संभलकर

21 August Rashifal:  आज का दिन हर किसी के लिए अलग असर लेकर आया है। कोई पैसे कमाएगा, किसी की तरक्की होगी, तो किसी को रिश्तों में ध्यान देना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 21, 2025 05:00:00 IST

21 August Rashifal:  आज का दिन हर किसी के लिए अलग असर लेकर आया है। कोई पैसे कमाएगा, किसी की तरक्की होगी, तो किसी को रिश्तों में ध्यान देना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

मेष राशि (Aries)

आज आपका आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार रहेगा। ऑफिस में आपकी तारीफ होगी और काम तेजी से पूरे होंगे। बिजनेस में भी अच्छा फायदा हो सकता है। हां, घर के बड़े-बुजुर्ग की राय ज़रूर मानें।

लकी कलर – लाल
लकी नंबर – 3

वृषभ राशि (Taurus)

आज खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, जिससे टेंशन होगी। दफ्तर में काम का दबाव रहेगा। लेकिन दोस्तों से बातचीत आपका मूड ठीक कर देगी। सेहत का ध्यान रखें और ज्यादा बाहर का खाना खाने से बचें।

लकी कलर – सफेद
लकी नंबर – 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपके लिए खुशखबरी का दिन है। नौकरी-पढ़ाई से जुड़ा कोई बड़ा मौका मिल सकता है। अचानक सफर का योग है और वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पैसे की स्थिति भी बेहतर होगी।

लकी कलर – हरा
लकी नंबर – 5

कर्क राशि (Cancer)

आज थोड़ा संभलकर रहना होगा। दफ्तर में आपकी बात को गलत समझा जा सकता है। बिजनेस में भी सावधानी जरूरी है। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा।

लकी कलर – क्रीम
लकी नंबर – 2

सिंह राशि (Leo)

आज किस्मत आपके साथ है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस में भी बढ़िया फायदा होगा। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी और मनचाही सफलता मिलेगी।

लकी कलर – सुनहरा
लकी नंबर – 1

कन्या राशि (Virgo)

आज आपको मेहनत करनी होगी लेकिन उसका फल भी मिलेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात फायदेमंद होगी। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन नींद पूरी करना ज़रूरी है वरना थकान महसूस होगी।

 लकी कलर – आसमानी हरा
लकी नंबर – 7

तुला राशि (Libra)

आज आपका दिन शानदार रहेगा। ऑफिस में लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बातों को अहमियत देंगे। बिज़नेस में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। प्यार में आज रोमांस बढ़ेगा।

लकी कलर – नीला
लकी नंबर – 9

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। पैसों को लेकर सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। शाम को परिवार के साथ समय बिताना सुकून देगा।

लकी कलर – गहरा लाल
लकी नंबर – 8

धनु राशि (Sagittarius)

आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और मन में खुशी रहेगी। नौकरी हो या बिजनेस, दोनों में फायदा दिख रहा है। विदेश से कोई अच्छी खबर आ सकती है।

लकी कलर – पीला
लकी नंबर – 4

मकर राशि (Capricorn)

आज धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ऑफिस में सहकर्मियों से तालमेल बिठाकर चलें। बिजनेस में नई योजना शुरू हो सकती है। सेहत भी ठीक रहेगी और घर वालों का सपोर्ट मिलेगा।

लकी कलर – भूरा
लकी नंबर – 2

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए मिक्स रहेगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन नतीजे अच्छे आएंगे। पैसों के मामले में फायदा होगा। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी।

लकी कलर – बैंगनी
लकी नंबर – 7

मीन राशि (Pisces)

आज आपका दिन मस्त रहेगा। नौकरी और बिजनेस में फायदा होगा। स्टूडेंट्स को भी सफलता मिलेगी। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा और खुशी का माहौल रहेगा।

लकी कलर – हल्का नीला
लकी नंबर – 6

