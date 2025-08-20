Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सिंह समेंत ये राशियां हो जाएं सावधान! किस्मत का खेल बदलेगा, जानें आज का हाल और लकी नंबर

20 August Rashifal : 20 अगस्त 2025 का दिन ज्यादातर लोगों के लिए खास साबित हो सकता है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मौका बढ़िया है, वहीं कुछ लोगों को आर्थिक फायदा मिल सकता है। किसी की लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा तो किसी को अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं आज का राशिफल और हर राशि का लकी कलर और लकी नंबर।

मेष राशि (Aries)

आज आपका आत्मविश्वास जबरदस्त रहेगा। ऑफिस में आपकी बातों को लोग सीरियसली लेंगे और काम का रिजल्ट भी शानदार होगा। लव लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी।

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज आप परिवार को समय देंगे और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहें।

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन नई शुरुआत के लिए शुभ है। बिजनेस में पार्टनर से सहयोग मिलेगा। पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को सफलता मिल सकती है।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। परिवार में शांति बनी रहेगी लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं।

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

आज आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी। नौकरी में प्रमोशन या इनकम बढ़ने की संभावना है। पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा।

लकी कलर: सुनहरा

लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज थोड़ा स्ट्रेस महसूस करेंगे, लेकिन शाम तक सब नॉर्मल हो जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत का खास ध्यान रखें।

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 7

तुला राशि (Libra)

आज का दिन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। बिजनेस में भी फायदा होगा। कहीं घूमने का प्लान बन सकता है।

लकी कलर: बैंगनी

लकी नंबर: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपके लिए मिक्स रिजल्ट वाला दिन रहेगा। नई डील सोच-समझकर करें। परिवार में किसी बात को लेकर डिप्रेशन हो सकता है।

लकी कलर: काला

लकी नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)

आज आप नई एनर्जी से भरपूर रहेंगे। करियर में तरक्की मिलेगी और आपके आइडियाज को लोग पसंद करेंगे। ट्रैवल से फायदा होगा।

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज आपको धैर्य से काम लेना होगा। ऑफिस में काम ज्यादा रहेगा लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा।

लकी कलर: भूरा

लकी नंबर: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आपके पुरानी कोशिश रंग लाएगी। पैसों की परेशानी दूर हो सकती है। रिलेशनशिप में मजबूती आएगी। सेहत बेहतर रहेगी।

लकी कलर: आसमानी

लकी नंबर: 11

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन फीलिंग से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने से दिल खुश होगा। नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो समय सही है।

लकी कलर: चांदी