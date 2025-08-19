Vastu Guru Manyyaa Exclusive : करियर, पैसा और रिश्तों में किसकी होगी बल्ले-बल्ले, 19 अगस्त का राशिफल जानें यहां

19 August 2025 Horoscope: आज 19 अगस्त 2025 का दिन हर राशि के लिए खास होने वाला है। किसी को करियर में तरक्की मिलेगी तो किसी की पर्सनल लाइफ में खुशियों की बहार आएगी। वहीं कुछ लोगों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत भी है। आइए जानते हैं, आज का रोजाना राशिफल (Daily Horoscope) आपकी किस्मत के बारे में क्या कहता है।

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों का दिन आज काफी एनर्जेटिक रहेगा। कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे। परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा।

लकी कलर – लाल

लकी नंबर – 3

वृषभ राशि (Taurus)

आज वृषभ राशि वालों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा। पैसों के मामले में थोड़ा सोच-समझकर चलें। नौकरीपेशा लोग नई जिम्मेदारी पा सकते हैं। प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी।

लकी कलर – सफेद

लकी नंबर – 6

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों को आज यात्रा करनी पड़ सकती है। कामकाज में कुछ अड़चनें आ सकती हैं लेकिन धैर्य से काम लेंगे तो सब ठीक होगा। पार्टनर का साथ मिलेगा।

लकी कलर – हरा

लकी नंबर – 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों का दिन शानदार रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। परिवार में कोई शुभ समाचार मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।

लकी कलर – क्रीम

लकी नंबर – 2

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए दिन थोड़ा भावनात्मक रहेगा। रिश्तों में सुधार लाने का समय है। कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा। निवेश से फायदा हो सकता है।

लकी कलर – सुनहरा

लकी नंबर – 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों को आज पैसों का लाभ होगा। नौकरी और बिजनेस दोनों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिवार में शांति का माहौल रहेगा।

लकी कलर – हरा

लकी नंबर – 7

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों का दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस में काम का दबाव रह सकता है। दोस्तों से मुलाकात होगी। सेहत को लेकर सावधान रहें, खानपान पर ध्यान दें।

लकी कलर – गुलाबी

लकी नंबर – 9

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। पैसा कमाने के नए मौके मिल सकते हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी। सेहत भी अच्छी रहेगी।

लकी कलर – काला

लकी नंबर – 4

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को आज करियर में तरक्की का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। फालतू खर्च से बचें।

लकी कलर – पीला

लकी नंबर – 8

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों को आज थोड़ा संभलकर चलना होगा। किसी से अनावश्यक विवाद न करें। नौकरी बदलने का विचार करने वालों के लिए सही समय है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

लकी कलर – भूरा

लकी नंबर – 5

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार है। नौकरी और बिजनेस दोनों में फायदा होगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। किसी बड़ी योजना पर काम शुरू कर सकते हैं।

लकी कलर – नीला

लकी नंबर – 7

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों का दिन खुशनुमा रहेगा। कला और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

लकी कलर – बैंगनी

लकी नंबर – 6

