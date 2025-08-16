Vastu Guru Manyyaa Exclusive : नौकरी-बिजनेस में किसे मिलेगा बड़ा मौका, जानें सभी राशियों का हाल

16 August Rashifal: 16 अगस्त का दिन कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत का मौका लाएगा, तो कुछ को थोड़ा संभलकर चलने का इशारा देगा। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से दिन के हालात बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कि आज का राशिफल कैसा है।

मेष राशि (Aries)

आज आप काम में फुल एनर्जी के साथ जुटेंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे। पैसों के मामले में फायदा हो सकता है, लेकिन खर्चा भी रहेगा। रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ेगा।

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)

कामकाज में आज आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। किसी करीबी की मदद से काम बन जाएगा। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। सेहत में थोड़ी थकान हो सकती है।

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन थोड़ा टेंशन वाला रह सकता है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों से बातचीत मूड ठीक कर देगी। पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं।

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 3

कर्क राशि (Cancer)

पैसों में फायदा मिलने के संकेत हैं। नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं तो समय सही है। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। खान-पान का ध्यान रखें।

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

आज आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा। काम में सफलता मिलेगी। लव लाइफ में अच्छे पल आएंगे। सेहत अच्छी रहेगी लेकिन ज्यादा काम से बचें।

लकी कलर: सुनहरा

लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन आराम और रिलैक्सेशन का रहेगा। परिवार के साथ समय बिताएं। पैसों में न ज्यादा फायदा होगा न नुकसान। पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 5

तुला राशि (Libra)

काम में बिजी रहेंगे लेकिन नतीजे अच्छे आएंगे। रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाए रखें। शादीशुदा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा।

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मेहनत का फल मिलेगा। पैसों में बढ़ोतरी होगी। प्यार में रोमांस बढ़ेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

लकी कलर: काला

लकी नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)

नई शुरुआत के लिए समय अच्छा है। नौकरी-बिजनेस में नया मौका मिलेगा। ट्रिप का प्लान बन सकता है। सेहत का ख्याल रखें।

लकी कलर: नारंगी

लकी नंबर: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन आपके लिए सफलता लेकर आएगा। पैसों में फायदा होगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। मौसम बदलने से सेहत पर ध्यान दें।

लकी कलर: भूरा

लकी नंबर: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

नए काम की शुरुआत के लिए दिन बढ़िया है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। पैसों में थोड़ा संभलकर चलें।

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 11

मीन राशि (Pisces)

दिन अच्छा रहेगा। पुराने काम से फायदा होगा। प्यार में खुशियां आएंगी। तनाव से दूर रहें और सेहत का ध्यान रखें।

लकी कलर: बैंगनी