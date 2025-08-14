Home > धर्म > इन 5 राशियों के लिए बन रहे हैं बड़े मौके, जानें अपना हाल …पढ़ लें आज का राशिफल

14 August 2025 Horoscope:चंद्रमा आज मकर राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में करियर, पैसा, रिश्ते और सेहत सब पर असर दिख सकता है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 14, 2025 09:27:24 IST

14 August 2025 Horoscope: 14 अगस्त 2025 का दिन कई लोगों के लिए खुशियों से भरा हो सकता है, तो कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर चलना होगा। ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा आज मकर राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में करियर, पैसा, रिश्ते और सेहत सब पर असर दिख सकता है। आइए जानते हैं, आज आपकी राशि के हिसाब से लकी कलर क्या रहेगा।

मेष राशि (Aries)

आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। काम में आपका जोश और मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस में आपका काम नोटिस किया जाएगा और बॉस से तारीफ भी मिल सकती है। पैसों की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और जीवनसाथी का साथ मिलेगा।
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज घर-परिवार में आपका दिन सुकून से बीतेगा। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात मन को खुश करेगी। हालांकि पैसों को लेकर थोड़ा सावधान रहें और किसी को उधार देने से पहले सोच लें। सेहत सामान्य रहेगी लेकिन ठंडी चीजों से परहेज करें।
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपका भाग्य आपका साथ देगा। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए दिन अच्छा है, खासकर पार्टनरशिप में फायदा हो सकता है। ट्रैवल के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए शुभ रहेंगे। लेकिन खानपान में लापरवाही न करें।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन रिश्तों के लिहाज से बहुत अच्छा है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी खास मेहमान का आगमन हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे। सेहत में सुधार महसूस होगा और पुराने दर्द से राहत मिल सकती है।
लकी कलर: सिल्वर
लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन मेहनत और लगन का है। आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं। ऑफिस में आपका काम सराहा जाएगा लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

लक का पूरा साथ मिलने वाला है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। बिजनेस में अच्छा मुनाफा हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा। सेहत भी अच्छी रहेगी।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 7

तुला राशि (Libra)

आज सोचने-समझने का तरीका बदल सकता है। आप अपने फैसलों में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। पैसों में फायदा होने के योग हैं, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखें। रिश्तों में थोड़ी अनबन हो सकती है, जिसे प्यार से सुलझा सकते हैं।
लकी कलर: गुलाबी
लकी नंबर: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपके लिए खुशखबरी वाला दिन है। पैसों में बढ़ोतरी होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। रिश्तों में प्यार और सम्मान मिलेगा। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है।
लकी कलर: मरून
लकी नंबर: 9

धनु राशि (Sagittarius)

आज आप पूरे कॉन्फिडेंट में रहेंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। यात्रा के अच्छे योग हैं, खासकर काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। हालांकि सेहत में थोड़ी थकान हो सकती है, इसलिए आराम का समय जरूर निकालें।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 3

मकर राशि (Capricorn)

आज काम में आपका दबदबा रहेगा। ऑफिस में लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। पैसों की स्थिति मजबूत होगी और निवेश के अच्छे मौके मिल सकते हैं। परिवार में किसी खास के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
लकी कलर: काला
लकी नंबर: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन क्रिएटिव काम करने वालों के लिए शानदार है। आपकी सोच और आइडिया का लोगों पर असर होगा। पैसों में फायदा होगा और पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। सेहत में सुधार होगा।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 4

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन खुशी और सुकून से भरा रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। पैसों की स्थिति में सुधार होगा। काम में थोड़ी सुस्ती रह सकती है, लेकिन दिन के अंत तक अच्छे नतीजे मिलेंगे।
लकी कलर: आसमानी
लकी नंबर: 7 

Tags: 14 August 2025 Horoscope
