Vastu Guru Manyyaa Exclusive : 13 अगस्त 2025 का राशिफल: सिंह-मेष की किस्मत चमकेगी, वृश्चिक को रहना होगा सावधान

13 August 2025 Horoscope: ज्योतिष के अनुसार आज यानी 13 अगस्त 2025 (बुधवार) का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। कहीं तरक्की के मौके हैं, तो कहीं रिश्तों में मिठास घुलने का इशारा।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 13, 2025 05:00:00 IST

13 August 2025 Horoscope: ज्योतिष के अनुसार आज यानी 13 अगस्त 2025 (बुधवार) का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। कहीं तरक्की के मौके हैं, तो कहीं रिश्तों में मिठास घुलने का इशारा। वहीं कुछ राशियों को अपने गुस्से और फैसलों में थोड़ा ठहराव लाने की जरूरत है। आइए जानते हैं, आपकी राशि के हिसाब से आज का दिन कैसे रहने वाला है।

मेष राशि (Aries)

आज आपका कॉन्फिडेंस गजब का रहेगा। ऑफिस में किए गए काम की तारीफ होगी और बॉस आपसे खुश रहेंगे। अगर बिजनेस करते हैं तो किसी पुराने क्लाइंट से अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। छात्रों के लिए भी पढ़ाई में फोकस बढ़ाने का दिन है। हालांकि, ज्यादा गुस्सा करने से रिश्तों में खटास आ सकती है, इसलिए बोलने से पहले सोचें।
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज पैसों से जुड़े कामों में फायदा मिल सकता है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। बिजनेस वालों के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट आने का योग बन रहा है। परिवार में किसी खुशी की खबर से माहौल हल्का-फुल्का रहेगा। लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज दिमाग तेज चलेगा और फैसले आपके हक में होंगे। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह दिन अच्छा है, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए। दोस्तों के साथ मिलना-जुलना हो सकता है। सेहत को नजरअंदाज न करें, खासकर पेट से जुड़ी परेशानी से बचें।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज आपका मन थोड़ा भावुक हो सकता है। पुराने रिश्तों या यादों में खोए रहेंगे। घर में किसी मेहमान का आना हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। लव रिलेशन में पार्टनर के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। खर्चों पर कंट्रोल रखना अच्छा रहेगा।
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो आज अच्छा मौका मिल सकता है। पैसों की स्थिति मजबूत होगी और मनचाही चीज खरीदने का मन बनेगा। शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन नए रिश्ते और दोस्ती के लिए अच्छा है। सोशल लाइफ एक्टिव रहेगी और लोग आपकी राय को महत्व देंगे। नौकरी में प्रमोशन या अच्छे काम की सराहना मिलने का योग है। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 7

तुला राशि (Libra)

आज किसी बड़े काम में सफलता मिल सकती है। लंबे समय से चला आ रहा कोई कर्ज या लोन खत्म हो सकता है। सेहत में सुधार होगा और मन खुश रहेगा। शाम का वक्त परिवार के साथ बिताना अच्छा रहेगा।
लकी कलर: गुलाबी
लकी नंबर: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन भावनाओं पर काबू रखने का है। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। नौकरी में कलीग से विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहें। पैसों के मामले में सतर्क रहें, वरना नुकसान हो सकता है।
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 9

धनु राशि (Sagittarius)

आज रोमांचक दिन रहेगा। ट्रैवल के योग बन रहे हैं और नए लोगों से मुलाकात होगी जो आगे फायदा पहुंचा सकते हैं। पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर लव रिलेशन में हैं तो आज का दिन रोमांटिक रहेगा।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। परिवार में खुशियां आएंगी और सेहत में सुधार होगा। निवेश करने का मन है तो सोच-समझकर करें, लेकिन दिन अच्छा है।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

आज क्रिएटिव वर्क करने वालों के लिए बढ़िया दिन है। नए आइडिया दिमाग में आएंगे और लोग आपकी सराहना करेंगे। सोशल मीडिया पर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। सेहत सामान्य रहेगी।
लकी कलर: आसमानी
लकी नंबर: 7

मीन राशि (Pisces)

आज आपका मन अच्छे कामों में रहेगा। किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन को सुकून मिलेगा। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी और घर का माहौल खुशहाल रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह दिन अच्छा है।
लकी कलर: बैंगनी
लकी नंबर: 5

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

