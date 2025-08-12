Home > धर्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive : खुशियां दस्तक देंगी या आएंगी चुनौतियां, जानें क्या होगा आज आपका हाल?

12 August 2025 Horoscope: 12 अगस्त 2025 का दिन कई लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ के लिए नई शुरुआत का समय है, तो कुछ के लिए रिश्तों और करियर में मजबूती का। आइए, जानते हैं आपकी राशि के हिसाब से आज का दिन कैसे जाएगा।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 12, 2025 05:00:00 IST

12 August 2025 Horoscope: आज का दिन कई लोगों के लिए नई उम्मीदें और बदलाव लेकर आ रहा है। कुछ राशियों के लिए ये दिन आर्थिक लाभ (Financial Gain) का हो सकता है, तो कुछ के लिए रिश्तों में मिठास बढ़ाने का। जानिए आज का पूरा राशिफल, ताकि दिन की शुरुआत सही प्लानिंग के साथ हो।
 
मेष राशि (Aries Horoscope)
 
आज आपका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा रहेगा। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पार्टनर के साथ समय अच्छा गुजरेगा। पैसे के मामलों में सावधानी रखें।
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 5
 
वृषभ राशि (Taurus Horoscope)
आज का दिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ होगी। सेहत में थोड़ा ध्यान दें, ज्यादा बाहर का खाना खाने से बचें।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 8
 
मिथुन राशि (Gemini Horoscope)
काम के नए मौके मिल सकते हैं। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। बिजनेस में निवेश करने से फायदा होगा।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 4
 
कर्क राशि (Cancer Horoscope)
आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए अच्छा है। पैसों के मामलों में समझदारी दिखाएं। लव लाइफ में खुशियां मिल सकती हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में लाभ होगा।
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 2
 
सिंह राशि (Leo Horoscope)
आज आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी का मौका मिल सकता है। काम में सीनियर्स खुश रहेंगे। सेहत अच्छी रहेगी और मन भी शांत रहेगा। रोमांटिक लाइफमें अच्छे बदलाव आएंगे।
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 9
 
कन्या राशि (Virgo Horoscope)
आपके प्लान सफल होंगे। काम में तेजी आएगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। यात्रा का मौका मिल सकता है। पैसों की स्थिति मजबूत होगी।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 6
 
तुला राशि (Libra Horoscope)
आज का दिन दोस्तों के साथ बिताने के लिए शानदार है। पैसों के मामले में सतर्क रहें। पार्टनर से कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। मानसिक शांति बनी रहेगी।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 3
 
वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)
बिजनेस और नौकरी दोनों में फायदा होने के योग हैं। लव लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी। सेहत अच्छी रहेगी। पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है।
लकी कलर: मरून
लकी नंबर: 7
 
धनु राशि (Sagittarius Horoscope)
आज का दिन मेहनत और धैर्य से काम करने का है। बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 1
 
मकर राशि (Capricorn Horoscope)
नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। नया काम शुरू करने का सही समय है। लव पार्टनर के साथ रिलेशन मजबूत होंगे। पैसों के मामलों में सुधार आएगा।
लकी कलर: ग्रे
लकी नंबर: 4
 
कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)
आज का दिन क्रिएटिव कामों के लिए बढ़िया है। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। पैसों का सही इस्तेमाल करें। पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।
लकी कलर: बैंगनी
लकी नंबर: 6
 
मीन राशि (Pisces Horoscope)
आज का दिन पॉजिटिव रहेगा। काम में मेहनत का फल मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी। रिश्तों में मिठास आएगी। यात्रा से फायदा हो सकता है।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 5

