Home > अध्यात्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सोमवार को किसकी चमकेगी किस्मत, किसे रखना होगा संभलकर, जानें आज का अपना राशिफल

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सोमवार को किसकी चमकेगी किस्मत, किसे रखना होगा संभलकर, जानें आज का अपना राशिफल

11 August 2025 Horoscope: सोमवार का दिन वैसे भी काम में नई एनर्जी और ताजगी भर देता है। आइए जानते हैं कि आज सितारे किस राशि का साथ दे रहे हैं और किसे थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 11, 2025 05:00:00 IST

11 August 2025 Horoscope
11 August 2025 Horoscope

11 August 2025 Horoscope: आज सोमवार और तारीख 11 अगस्त 2025 है। हफ्ते की शुरुआत है, तो हर कोई चाहता है कि पहला दिन अच्छा जाए, ताकि बाकी दिन भी बढ़िया निकलें। सोमवार का दिन वैसे भी काम में नई एनर्जी और ताजगी भर देता है। 

मेष (Aries)

आज आप पूरे जोश में रहेंगे। ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी और बॉस भी खुश होंगे। बिजनेस में नई डील के चांस हैं। बस, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है।

लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 9

वृषभ (Taurus)

परिवार के साथ वक्त बिताने का बढ़िया मौका मिलेगा। घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। पैसों की स्थिति भी ठीक रहेगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखें, खासकर खाने-पीने में लापरवाही न करें।

लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 4

मिथुन (Gemini)

आज आपके लिए नए मौके आ सकते हैं। नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। पुराने दोस्तों से मिलना हो सकता है, जिससे मूड फ्रेश हो जाएगा।

लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 7

कर्क (Cancer)

मेहनत का मीठा फल मिलेगा। कोई अटका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। पैसों के मामले में दिन बढ़िया रहेगा। शाम को परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा।

लकी कलर: सिल्वर
लकी नंबर: 2

सिंह (Leo)

आज भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन नतीजे अच्छे आएंगे। पढ़ाई करने वालों के लिए दिन खास है। कोई नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है।

लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 5

कन्या (Virgo)

काम में आपकी तारीफ होगी। नए आइडिया से लोगों को इंप्रेस करेंगे। बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। दोस्तों के साथ शाम को बाहर जाने का प्लान बन सकता है।

लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 6

तुला (Libra)

आज पैसों के मामले में सोच-समझकर चलें। परिवार के साथ प्यार और तालमेल बना रहेगा। शाम को घूमने या बाहर खाने का प्लान बन सकता है।

लकी कलर: गुलाबी
लकी नंबर: 3

वृश्चिक (Scorpio)

आपके काम की जमकर तारीफ होगी। नौकरी में तरक्की या सैलरी बढ़ने की खबर आ सकती है। सेहत भी ठीक रहेगी और मूड अच्छा रहेगा।

लकी कलर: मरून
लकी नंबर: 8

धनु (Sagittarius)

आज मस्ती और मौज-मजे का दिन है। पुराने दोस्तों से मिलना होगा और बातें लंबी चलेंगी। पैसों की स्थिति भी मजबूत रहेगी।

लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 1

मकर (Capricorn)

काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप सब संभाल लेंगे। ऑफिस में तारीफ होगी। पैसों की स्थिति मजबूत होगी और मन में सुकून रहेगा।

लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 4

कुंभ (Aquarius)

आज आपको नए मौके मिलेंगे। नौकरी या बिजनेस में बदलाव हो सकता है। दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग रहेगा।

लकी कलर: बैंगनी
लकी नंबर: 7

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : मूलांक 2 और 11 वाले होंगे मालामाल, लव लाइफ में होगा प्यार की परीक्षा, मूलांक के अनुसार जानें कैसा रहेगा…

मीन (Pisces)

आज दिन खुशियों से भरा रहेगा। रचनात्मक कामों में मजा आएगा। घर में कोई शुभ काम हो सकता है। पैसों का मामला भी अच्छा रहेगा।

लकी कलर: आसमानी
लकी नंबर: 5

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Tags: 11 august 2025 horoscope
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025

घर पर झट से तैयार करें तुलसी के पत्तों से...

August 10, 2025

बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग...

August 10, 2025

कच्चा खजूर vs पका कौन सा है ज्यादा फायदेमंद ?

August 10, 2025

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची...

August 10, 2025

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सोमवार को किसकी चमकेगी किस्मत, किसे रखना होगा संभलकर, जानें आज का अपना राशिफल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सोमवार को किसकी चमकेगी किस्मत, किसे रखना होगा संभलकर, जानें आज का अपना राशिफल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सोमवार को किसकी चमकेगी किस्मत, किसे रखना होगा संभलकर, जानें आज का अपना राशिफल
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सोमवार को किसकी चमकेगी किस्मत, किसे रखना होगा संभलकर, जानें आज का अपना राशिफल
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सोमवार को किसकी चमकेगी किस्मत, किसे रखना होगा संभलकर, जानें आज का अपना राशिफल
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : सोमवार को किसकी चमकेगी किस्मत, किसे रखना होगा संभलकर, जानें आज का अपना राशिफल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?