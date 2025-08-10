आज इन राशियों का जाग जाएगी सोई हुई किस्मत, किसी पर होगी धन की वर्षा, तो किसी का प्यार चढ़ेगा परवान…जानिए क्या कहता है आपका आज का राशिफल?

10 August Rashifal: आज 10 अगस्त 2025, रविवार है। हफ्ते का आखिरी दिन कई लोगों के लिए सुकून और आराम लेकर आ सकता है, तो कुछ के लिए ये मेहनत और नए मौकों का दिन भी होगा। आइए, जानते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आज का दिन कैसे रहने वाला है और आपका लकी कलर और लकी नंबर क्या होगा।

मेष (Aries)

आज आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और प्रमोशन या बोनस की खबर मिल सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए भी आज बड़ा सौदा हो सकता है, जिससे मुनाफा बढ़ेगा। बस ध्यान रहे, खर्च में थोड़ा कंट्रोल रखें, वरना बजट बिगड़ सकता है।

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 6

वृषभ (Taurus)

आज घर-परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। माहौल खुशियों से भरा रहेगा और पुरानी नाराज़गी भी खत्म हो सकती है। पैसों के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि किसी को उधार न दें। सेहत नॉर्मल रहेगी और मूड भी अच्छा रहेगा।

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 5

मिथुन (Gemini)

आज आपको काम और रिश्तों दोनों में बैलेंस बनाकर चलना होगा। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ होगी, लेकिन साथी कर्मचारियों से बहस करने से बचें। घर पर भी छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें, तभी माहौल अच्छा रहेगा।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 4

कर्क (Cancer)

आज आपको कोई पुरानी खुशखबरी फिर से मिल सकती है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे राहत मिलेगी। सेहत में सुधार होगा और परिवार के साथ बाहर खाने का प्लान बन सकता है। दिन के अंत में आप हल्कापन महसूस करेंगे।

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 9

सिंह (Leo)

आज आपका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा रहेगा। कोई बड़ा काम आपके नाम हो सकता है, जिससे लोग आपको सराहेंगे। पढ़ाई करने वालों के लिए भी दिन शानदार है, रिजल्ट अच्छा आ सकता है। कोई पुराना दोस्त अचानक मिल सकता है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी।

लकी कलर: सुनहरा

लकी नंबर: 3

कन्या (Virgo)

आज आपके क्रिएटिव काम की जमकर तारीफ होगी। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बिजनेस में कोई नई डील मिल सकती है। घर में सबका सहयोग मिलेगा, जिससे मन हल्का रहेगा। शाम का समय परिवार के साथ बिताना अच्छा रहेगा।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 8

तुला (Libra)

आज पैसों के मामले में थोड़ा संभलकर चलना होगा। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले अच्छे से सोच लें। रिश्तों में प्यार और समझदारी बनाए रखें, छोटी-छोटी बातों पर नाराज न हों।

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 7

वृश्चिक (Scorpio)

आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और बॉस भी खुश रहेंगे। बिजनेस वालों के लिए मुनाफे का दिन है। लेकिन सेहत का ध्यान रखें, ज्यादा तनाव लेने से बचें।

लकी कलर: मरून

लकी नंबर: 2

धनु (Sagittarius)

आज आप घूमने-फिरने के मूड में रहेंगे। दोस्तों या परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 1

Raksha Bandhan 2025: समय रहते राखी के साथ इन 5 चीजों का जरूर करें दान, खुशियों से भरी रहेगी आपकी झोली…बहन-भाई का रिश्ता होगा मजबूत!

मकर (Capricorn)

आज का दिन मेहनत से भरा रहेगा। काम का बोझ ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप हर काम समय पर पूरा कर लेंगे। पैसों की स्थिति बेहतर होगी और मन में सुकून रहेगा। सेहत में थोड़ा ध्यान दें, खासकर खानपान पर।

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 4

कुंभ (Aquarius)

आज आपके सामने नए मौके आएंगे, जिन्हें सही समय पर पकड़ना जरूरी है। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के संकेत हैं। बिजनेस में भी नए क्लाइंट मिल सकते हैं। दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग रहेगा।

लकी कलर: बैंगनी

लकी नंबर: 5

क्या रक्षा बंधन पर लगेगा ग्रहण? जानें सावन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का सच…आखिर क्या है श्रावण पूर्णिमा पर ग्रहों का हाल?

मीन (Pisces)

आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। कला, संगीत या लिखने में मन लगेगा। घर में कोई शुभ काम हो सकता है, जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कान रहेगी। पैसों के मामले में भी दिन अच्छा है।

लकी कलर: आसमानी

लकी नंबर: 6