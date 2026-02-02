Home > धर्म > Holi 2026 Date: साल 2026 में होली कब है, जानें होली की सही डेट और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त

Holi 2026 Date: हिंदू धर्म का दूसरा प्रमुख पर्व है होली. होली हर साल फाल्गुन माह में मनाया जाता है. जानते हैं साल 2026 में होली किस दिन पड़ रही है. साथ ही जानें होलिका दहन का शुभ मुहूर्त.

By: Tavishi Kalra | Published: February 2, 2026 2:54:31 PM IST

Holi 2026 Date: हिंदू धर्म में प्रमुख पर्व होली फाल्गुन माह में पड़ता है. इस पर्व को रंगों का त्योहार कहा जाता है. इस रंगों के त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. होली प्रमे, भाईजारे का प्रतीक है. इस दिन लोग पुरानी बातों को भुलाकर आपसी मतभेद को दूर कर एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस पर्व को मनाते हैं.

साल 2026 में होली किस दिन पड़ रही है लोगों में इसकी डेट को लेकर बहुत संशय बना हुआ है. साल 2026 होली 4 मार्च के दिन पड़ रही है. इस दिन रंग खेला जाएगा, वहीं एक दिन पहले 3 मार्च को रंग खेला जाएगा.

होलिका दहन का दिन शुभ मुहूर्त

  • होलिका दहन पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है इस दिन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च, 2026 को शाम 5:55 बजे पर होगी. वहीं
  • पूर्णिमा तिथि समाप्त 3 मार्च, 2026 को शाम 5:07 मिनट पर होगी.
  • इसीलिए होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा.

होलिका दहन मुहूर्त शाम 6 बजकर 22 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 50 मिनट तक किया जाएगा.
जिसकी कुल अवधि – 02 घण्टे 28 मिनट्स रहेगी.

होलिका दहन के साथ चंद्र ग्रहण का संयोग

इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. चंद्र ग्रहण शाम को होलिका दहन के समय लगेगा. इसीलिए इस दौरान होलिका दहन की पूजा ना करें. क्योंकि साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा, तो सूतक काल होने के कारण होलिका की पूजा ग्रहण के समाप्त होने के बाद ही करें. चंद्र ग्रहण का समय भारत के समय अनुसार- शाम 6 बजकर 46 मिनट पर होगा. इसी समय सूतक काल भी समाप्त होगा, इसीलिए होलिका दहन की पूजा इस समय के बाद ही करें.

Chandra Grahan 2026: होली के दिन लगेगा 2026 का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण, भारत में नजर आएगा या नहीं, जानें सूतक काल का समय

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

.

