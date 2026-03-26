Hinglaj Shaktipeeth: पाकिस्तान में अनोखा आस्था स्थल, जहां बलूच मुसलमान करते हैं देवी मां के मंदिर की रखवाली

Hinglaj Shaktipeeth: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित हिंगलाज माता का मंदिर आस्था, इतिहास और सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत संगम है. हिंगोल नदी के तट पर स्थित यह शक्तिपीठ चैत्र नवरात्र के दौरान विशेष रूप से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन जाता है.

हिंगलाज शक्तिपीठ