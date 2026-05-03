शादी सिर्फ सात फेरे नहीं! क्यों कहा जाता है विवाह को संस्कार? हिंदू विवाह का असली मतलब जानकर बदल जाएगी आपकी सोच

Hindu Marriage Rituals: आज के समय में बहुत लोग शादी को सिर्फ एक परंपरा या सोशल इवेंट मानते हैं-लेकिन सनातन धर्म की नजर में विवाह इससे कहीं ज्यादा गहरा है. यहां शादी को संस्कार कहा गया है, यानी ऐसा कदम जो इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल देता है.हिंदू जीवन दर्शन में 16 संस्कार बताए गए हैं, और उनमें विवाह एक अहम पड़ाव है.ये सिर्फ दो लोगों का साथ रहना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना है.

विवाह का मकसद केवल वंश बढ़ाना नहीं है. असली बात है,ऐसे बच्चों का पालन-पोषण करना जो अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हों और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें. यानी शादी समाज की नींव को मजबूत करने का भी जरिया है.

जिंदगी का हर फेज अकेले नहीं झेलना पड़ता

जब इंसान अकेला होता है, तो हर खुशी और हर दुख उसे खुद ही संभालना पड़ता है. लेकिन विवाह के बाद एक साथी होता है जो हर स्थिति में साथ खड़ा रहता है.अच्छे समय में खुशी बढ़ती है, और मुश्किल समय में सहारा मिलता है-यही शादी की असली ताकत है.

रिश्ता नहीं, एक गहरा कनेक्शन

पति-पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होता. इसमें दोस्ती, समझ और भावनात्मक जुड़ाव बहुत मायने रखता है.जब ये चीजें मजबूत होती हैं, तो घर का माहौल खुद-ब-खुद पॉजिटिव और खुशहाल हो जाता है.

आध्यात्मिक सफर का साथी

सनातन धर्म में शादी का एक बहुत गहरा पहलू ये भी है कि दोनों मिलकर सिर्फ दुनिया नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी आगे बढ़ते हैं.धर्म का पालन, अच्छे कर्म और सही रास्ते पर चलना,ये सब एक-दूसरे के साथ आसान हो जाता है.

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