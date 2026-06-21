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हिंदू धर्म में किस दिन रोटी बनाना माना जाता है वर्जित? जानिए एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या से जुड़ी मान्यताएं

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 21, 2026 3:07:14 PM IST

हिंदू धर्म में किस दिन रोटी बनाना माना जाता है वर्जित?
हिंदू धर्म में किस दिन रोटी बनाना माना जाता है वर्जित?


भारतीय संस्कृति में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्म माना गया है. यही कारण है कि घर की रसोई को विशेष महत्व दिया जाता है. सनातन परंपरा में कुछ ऐसी तिथियां भी बताई गई हैं, जिन पर भोजन बनाने और खाने से जुड़े विशेष नियमों का पालन किया जाता है.
 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ व्रत और पर्व ऐसे होते हैं, जिनमें लोग अनाज का सेवन नहीं करते और फलाहार को प्राथमिकता देते हैं. इन अवसरों पर कई परिवारों में रोटी और अनाज से बने भोजन नहीं बनाए जाते.

एकादशी पर नहीं खाया जाता अनाज

भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखते हैं और अनाज का सेवन नहीं करते. मान्यता है कि एकादशी पर फल, दूध और व्रत में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना अधिक शुभ माना जाता है. इसलिए कई घरों में इस दिन रोटी नहीं बनाई जाती.

महाशिवरात्रि पर भी रखते हैं उपवास

महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. भक्त उपवास रखकर शिव भक्ति में समय बिताते हैं. इस अवसर पर अधिकतर लोग सात्विक आहार ग्रहण करते हैं या फलाहार करते हैं. इसी वजह से कई परिवारों में रोटी और सामान्य भोजन नहीं बनाया जाता.

अमावस्या का महत्व

अमावस्या तिथि को भी धार्मिक दृष्टि से विशेष माना गया है. कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा-पाठ, दान तथा पितरों के निमित्त धार्मिक कार्य करते हैं. कुछ क्षेत्रों में अमावस्या पर अनाज से बने भोजन की बजाय फलाहार करने की परंपरा है.

 श्राद्ध पक्ष में अपनाए जाते हैं विशेष नियम

श्राद्ध पक्ष पितरों को समर्पित माना जाता है. इस दौरान लोग सात्विक जीवनशैली अपनाते हैं और तामसिक भोजन से दूरी बनाते हैं. कई स्थानों पर सामान्य भोजन के बजाय विशेष भोग और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने की परंपरा निभाई जाती है.

 पूर्णिमा पर भी मानते हैं विशेष परंपराएं

पूर्णिमा का दिन पूजा-पाठ, व्रत और आध्यात्मिक साधना के लिए शुभ माना जाता है. कई श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं और सादा भोजन करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा पर सात्विक आहार और संयमित जीवनशैली अपनाने से सकारात्मकता बढ़ती है. इसी कारण कुछ लोग इस दिन रोटी बनाने से परहेज करते हैं.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

 

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Tags: Amavasya RitualsEkadashi VratHindu TraditionsPurnima Rules
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