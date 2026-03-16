Home > धर्म > Hindu New Year 2026: कड़वाहट में छिपा है सेहत का राज… जानिए- गुड़ी पड़वा पर नीम खाने की परंपरा के पीछे का विज्ञान

Hindu New Year 2026: कड़वाहट में छिपा है सेहत का राज… जानिए- गुड़ी पड़वा पर नीम खाने की परंपरा के पीछे का विज्ञान

Hindu New Year 2026: हिंदू नववर्ष 2026 की शुरुआत 19 मार्च से होगी और इसी दिन से विक्रम संवत 2083 आरंभ होगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बार वर्ष के राजा गुरु ग्रह और मंत्री मंगल होंगे. देश के कई हिस्सों में इस दिन नीम की पत्तियां खाने की परंपरा निभाई जाती है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 16, 2026 6:31:40 PM IST

Hindu New Year 2026: कड़वाहट में छिपा है सेहत का राज… जानिए- गुड़ी पड़वा पर नीम खाने की परंपरा के पीछे का विज्ञान


Hindu New Year 2026: हिंदू धर्म में नव संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष का विशेष महत्व माना जाता है. पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है. साल 2026 में यह पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा और इसी दिन से विक्रम संवत 2083 का आरंभ होगा. धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह दिन नए संकल्प, नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

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गुरुवार से शुरू होगा नया साल

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस दिन से नववर्ष की शुरुआत होती है, उसी दिन का ग्रह पूरे साल का राजा माना जाता है. साल 2026 में हिंदू नववर्ष गुरुवार के दिन शुरू हो रहा है, इसलिए इस वर्ष के राजा गुरु ग्रह होंगे, जबकि मंत्री मंगल ग्रह को माना जाएगा. ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक गुरु ग्रह ज्ञान, धर्म, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह वर्ष कई मायनों में शुभ संकेत देने वाला माना जा रहा है.

क्यों खाई जाती हैं नीम की पत्तियां?

भारत के कई हिस्सों में हिंदू नववर्ष के दिन नीम की पत्तियां खाने की परंपरा भी निभाई जाती है. खासतौर पर गुड़ी पड़वा और उगादी के अवसर पर लोग नीम का सेवन करते हैं. कई जगहों पर नीम की पत्तियों को गुड़, इमली या कच्चे आम के साथ मिलाकर खाया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह परंपरा जीवन के मीठे और कड़वे अनुभवों को स्वीकार करने का प्रतीक है. इसका संदेश यह है कि आने वाला साल सिर्फ खुशियों से नहीं, बल्कि चुनौतियों और कठिनाइयों से भी भरा हो सकता है. इसलिए हमें हर परिस्थिति को संतुलन और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए.

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परंपरा के पीछे छिपा है विज्ञान

नीम खाने की यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई मानी जाती है. हिंदू नववर्ष आमतौर पर वसंत ऋतु में आता है, जब मौसम बदलने के कारण संक्रमण, एलर्जी और त्वचा से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. आयुर्वेद में नीम को एक प्राकृतिक औषधि माना गया है. यह शरीर को शुद्ध करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कई प्रकार के संक्रमण से बचाने में मददगार माना जाता है. इसी वजह से नववर्ष की शुरुआत में नीम का सेवन करना एक तरह से शरीर को शुद्ध करने और स्वास्थ्य की रक्षा करने का संकेत भी माना जाता है.

नववर्ष के दिन क्या करना माना जाता है शुभ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू नववर्ष के दिन कुछ विशेष काम करने से पूरे साल सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करना, और जरूरतमंद लोगों को दान देना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है. भक्त घरों में घट स्थापना करके मां दुर्गा की पूजा करते हैं और नौ दिनों तक व्रत और उपासना करते हैं.

घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का संदेश

धार्मिक मान्यता है कि हिंदू नववर्ष के दिन घर को साफ-सुथरा और पवित्र रखना चाहिए. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूरे साल सुख-समृद्धि बनी रहती है. इस तरह हिंदू नववर्ष सिर्फ कैलेंडर बदलने का दिन नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य, सकारात्मकता और नए संकल्पों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

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Tags: hindu new year 2026home-hero-pos-7
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