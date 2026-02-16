हिंदू कैलेंडर में बड़ा बदलाव, इस साल जुड़ रहा है एक अतिरिक्त महीना; जानें विक्रम संवत 2083 क्यों है खास?

Hindu New Year 2026: इंग्लिश कैलेंडर में नया साल जनवरी में शुरू होता है, जबकि हिंदू परंपरा में समय विक्रम संवत के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है. हर हिंदू साल चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है. आने वाला विक्रम संवत 2083 खास तौर पर खास होने वाला है, क्योंकि इसमें एक ज़्यादा मास (एक्स्ट्रा महीना) शामिल होगा, जिससे साल 13 महीने का हो जाएगा, जो एक दुर्लभ एस्ट्रोनॉमिकल और कैलेंडर की घटना है.

जानकारों के मुताबिक, विक्रम संवत 2083 में ज़्यादा मास होने की वजह से एक ज़्यादा महीना होगा, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं.

ज्येष्ठ में ज़्यादा मास होगा

इस साल, ज़्यादा मास ज्येष्ठ महीने में पड़ेगा. ज्येष्ठ ज़्यादा मास 17 मई 2026 को शुरू होगा और 15 जून 2026 को खत्म होगा. इस वजह से, आने वाले व्रत और त्योहार लगभग 15 से 20 दिन देरी से आएंगे.

विक्रम संवत 2083, 19 मार्च 2026 को गुड़ी पड़वा और चैत्र (वसंत) नवरात्रि की शुरुआत के साथ शुरू होगा.

एक दुर्लभ 13 महीने का हिंदू साल

अधिक मास के शामिल होने की वजह से, हिंदू नए साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे. मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु ने इस अतिरिक्त महीने को अपना नाम दिया, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व सबसे ज़्यादा हो गया.

उन्होंने कहा, “जब सूरज और चांद की चाल गड़बड़ा जाती है और पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, तो साल सिर्फ़ आगे नहीं बढ़ता, बल्कि समय का मतलब भी बदल जाता है.”

अतिरिक्त महीने को मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है. आम मान्यता है कि इस समय को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है और इसे भक्ति और अंदरूनी विकास के लिए आध्यात्मिक रूप से सबसे शुभ समय माना जाता है.

अधिक मास का पौराणिक महत्व

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब पहली बार अतिरिक्त महीना अस्तित्व में आया, तो कोई भी देवता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे. तब भगवान विष्णु ने इसे अपने संरक्षण में लिया और इसका नाम पुरुषोत्तम मास रखा. तब से, इसे बहुत पवित्र माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दौरान की गई आध्यात्मिक साधना से सौभाग्य, शांति और आध्यात्मिक उत्थान मिलता है.

पंचांग के अनुसार, अधिक मास 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा. यह पूरा समय तपस्या, जप, ध्यान, भक्ति और दान के लिए बहुत शुभ माना जाता है. माना जाता है कि अधिक मास के पहले दिन व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है.

एक साल में दो ज्येष्ठ महीने

विक्रम संवत 2083 में एक अनोखी बात होगी, दो ज्येष्ठ महीने:

-एक रेगुलर ज्येष्ठ महीना होगा

-दूसरा ज़्यादा ज्येष्ठ (पुरुषोत्तम मास) होगा

-ज़्यादा महीने की वजह से, ज्येष्ठ लगभग 58–59 दिनों का हो जाएगा. इस दौरान, दोनों महीने कुछ हद तक ओवरलैप होंगे.

ज़्यादा ज्येष्ठ मास

शुरू: 17 मई 2026

खत्म: 15 जून 2026

नॉर्मल ज्येष्ठ मास

शुरू: 22 मई 2026

खत्म: 29 जून 2026

यह ओवरलैप इस साल को एस्ट्रोनॉमिकल और कैलेंडर दोनों नज़रिए से खास तौर पर दुर्लभ बनाता है.

शुभ कामों पर रोक

धार्मिक ग्रंथों में मलमास के दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण संस्कार, भूमि पूजन या नया बिज़नेस शुरू करने जैसे शुभ कामों से बचने की सलाह दी जाती है. ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए शुभ कामों से मनचाहा फल नहीं मिलता, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है.

इसलिए, ज़्यादा मास के पूरे समय के दौरान पारंपरिक रूप से जीवन के बड़े रीति-रिवाज टाल दिए जाते हैं.

ज़्यादा मास क्यों होता है?

मलमास सोलर और लूनर कैलेंडर के बीच अंतर के कारण होता है. एक सोलर साल में 365 दिन होते हैं, जबकि एक लूनर साल में लगभग 354–355 दिन होते हैं. यह अंतर समय के साथ बढ़ता जाता है और लगभग 32 महीने और 16 दिन के बाद, इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है.

इस अंतर को बैलेंस करने और त्योहारों के मौसम के हिसाब से तालमेल बनाए रखने के लिए, पंचांग में एक और महीना जोड़ा जाता है. इस अतिरिक्त महीने को ज़्यादा मास कहा जाता है.

अधिक मास क्यों ज़रूरी है?

ज़्यादातर हिंदू त्योहार और व्रत चांद की तारीखों पर आधारित होते हैं. अगर अधिक मास को समय-समय पर नहीं जोड़ा जाता, तो त्योहार धीरे-धीरे मौसमों के हिसाब से बदलते रहते, दिवाली मानसून में और होली सर्दियों में पड़ सकती थी.

इस तरह के गलत तालमेल को रोकने के लिए, पुराने जानकारों ने अधिक मास का सिस्टम बनाया. हालांकि यह एक मैथमेटिकल मकसद पूरा करता है, लेकिन इसे धार्मिक रूप से बहुत पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली समय माना जाता है.

[डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल का कंटेंट पूरी तरह से मान्यताओं पर आधारित है, और इसे आम गाइडेंस के तौर पर लिया जाना चाहिए. हर किसी का अनुभव अलग हो सकता है. inkhabar दिए गए किसी भी दावे या जानकारी की सटीकता या वैलिडिटी का दावा नहीं करता है. यहां बताई गई किसी भी जानकारी या विश्वास पर विचार करने या उसे लागू करने से पहले किसी क्वालिफाइड एक्सपर्ट से सलाह लेने की सलाह दी जाती है.]