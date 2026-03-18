Hindu-nav-varsh-2026: हिंदू नव वर्ष पर इन राशियों की चमकेगी किस्मत, कुछ को रहना होगा सतर्क

Hindu nav varsh 2026: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाला हिंदू नव वर्ष 2026 इस बार 19 मार्च से प्रारंभ हो रहा है. इसे विक्रम संवत 2083 के रूप में मनाया जाएगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस वर्ष गुरु ग्रह को राजा और मंगल को मंत्री का पद मिला है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. यह वर्ष कुछ राशियों के लिए उन्नति और सफलता के नए द्वार खोलेगा, वहीं कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

इन 5 राशियों को होगा लाभ

ज्योतिष के अनुसार मिथुन, तुला, धनु, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शुभ संकेत लेकर आया है.

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए करियर में नए अवसर बनेंगे और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी है.

मिथुन राशि वालों के लिए करियर में नए अवसर बनेंगे और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी है. तुला राशि- तुला राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा. नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

तुला राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा. नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. धनु राशि- धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष आत्मविश्वास और सफलता लेकर आएगा. नई योजनाएं सफल हो सकती हैं.

धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष आत्मविश्वास और सफलता लेकर आएगा. नई योजनाएं सफल हो सकती हैं. मकर राशि- मकर राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. संपत्ति और निवेश से लाभ के संकेत हैं.

मकर राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. संपत्ति और निवेश से लाभ के संकेत हैं. मीन राशि- मीन राशि के जातकों को नए संपर्कों से फायदा होगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

इन राशियों को रहना होगा सतर्क

मेष, सिंह, कुंभ और वृश्चिक राशि के लोगों को इस वर्ष थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी गई है.

मेष राशि- मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र और पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र और पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.

सिंह राशि के लोगों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों के खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.

कुंभ राशि के जातकों के खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों को करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मेहनत और योजना के साथ आगे बढ़ना होगा.

नए संवत्सर का ज्योतिषीय संकेत

इस वर्ष गुरु के प्रभाव से ज्ञान, धर्म और सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी, जबकि मंगल ऊर्जा और साहस को बढ़ाएगा. हालांकि, कुछ स्थितियों में विवाद और तनाव भी देखने को मिल सकते हैं. यह वर्ष कुल मिलाकर अवसर और चुनौतियों का संतुलित मिश्रण रहेगा.

डिस्क्लेमर

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