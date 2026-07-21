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पति के बाएं या दाएं, आखिर किस तरफ बैठना चाहिए पत्नी को? शास्त्रों में बताए गए हैं अलग-अलग नियम

Which side should the wife sit: सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर समय पति के बाईं ओर ही बैठे. शास्त्रों के अनुसार पूजा, यज्ञ, हवन, दान और अन्य मांगलिक कार्यों में पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए, जबकि भोजन, शयन, यात्रा और सामान्य सामाजिक अवसरों पर पत्नी का स्थान पति के बाईं ओर माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 21, 2026 12:35:17 PM IST

पति-पत्नी की बैठक व्यवस्था का धर्म से क्या संबंध है?
पति-पत्नी की बैठक व्यवस्था का धर्म से क्या संबंध है?


Which side should the wife sit: सनातन धर्म में पति-पत्नी के संबंध को केवल सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. हिंदू शास्त्रों में पत्नी को पति की ‘वामांगी’ कहा गया है, जिसका अर्थ है पति के शरीर का बायां भाग. यही कारण है कि अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या पत्नी को हर समय पति के बाईं ओर ही बैठना चाहिए? धार्मिक ग्रंथों, ज्योतिषीय मान्यताओं और सनातन परंपराओं के अनुसार इसका उत्तर परिस्थितियों और कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है. अलग-अलग अवसरों पर पत्नी की बैठने की दिशा भी बदल जाती है.

क्यों कहा जाता है पत्नी को वामांगी?

हिंदू धर्म में पत्नी को पति का आधा अंग माना गया है. इसी कारण उसे वामांगी कहा जाता है. ‘वाम’ का अर्थ बायां भाग होता है. धार्मिक मान्यता है कि पत्नी केवल जीवनसंगिनी ही नहीं, बल्कि पति की धार्मिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक यात्रा की सहभागी भी होती है. इसलिए शास्त्रों में पति-पत्नी की बैठने की दिशा को भी विशेष महत्व दिया गया है.

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धार्मिक और मांगलिक कार्यों में पत्नी किस ओर बैठे?

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब भी कोई शुभ, मांगलिक या धार्मिक कार्य किया जा रहा हो, तब पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए.

इन कार्यों में शामिल हैं-

  • यज्ञ और हवन
  • पूजा-पाठ और अनुष्ठान
  • सत्यनारायण कथा
  • व्रत-पूजन
  • संकल्प लेना
  • दान-पुण्य करना
  • ब्राह्मणों का सम्मान
  • धार्मिक कर्मकांड

धार्मिक मान्यता के अनुसार शुभ कार्यों में दाहिना भाग यानी ‘सव्य’ प्रधान माना जाता है. इसे देवताओं और सकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना गया है. इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी का दाईं ओर बैठना आवश्यक बताया गया है.

विवाह संस्कार में क्या होता है नियम?

विवाह के दौरान भी पत्नी की स्थिति समय और संस्कार के अनुसार बदलती रहती है. शास्त्रों के अनुसार विवाह की कई रस्मों में कन्या वर के दाईं ओर बैठती है. धार्मिक संकल्प और वैदिक विधियों के दौरान यह व्यवस्था विशेष महत्व रखती है. विवाह के बाद गृहस्थ जीवन की शुरुआत के साथ पत्नी को वामांगी का स्थान प्राप्त होता है.

किन परिस्थितियों में पत्नी को बाईं ओर बैठना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सांसारिक और पारिवारिक जीवन से जुड़े कार्यों में पत्नी को पति के बाईं ओर बैठना चाहिए.

इन परिस्थितियों में पत्नी का स्थान बाईं ओर बताया गया है-

  • पति-पत्नी का साथ में भोजन करना
  • शयन के समय
  • यात्रा पर निकलते समय
  • वाहन या सवारी में बैठते समय
  • सामान्य सामाजिक कार्यक्रमों में
  • पारिवारिक बैठकों में

इन्हें गृहस्थ जीवन और दांपत्य संबंधों से जुड़ी स्थितियां माना गया है, जहां पत्नी को वाम भाग में स्थान दिया जाता है.

स्कंद पुराण में क्या कहा गया है?

धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण में इस विषय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है. शास्त्रों के अनुसार विवाह के बाद गृह प्रवेश, भोजन, यात्रा और शयन के समय पत्नी को पति के बाईं ओर रहना चाहिए. वहीं यज्ञ, हवन, पूजा-पाठ, दान और अन्य मांगलिक कार्यों में पत्नी को पति के दाईं ओर बैठने का विधान बताया गया है. यही कारण है कि सनातन परंपरा में दोनों दिशाओं का अपना अलग महत्व माना गया है.

अर्धनारीश्वर रूप से मिलता है संकेत

भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को इस विषय का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती भगवान शिव के बाईं ओर विराजमान हैं. यह स्वरूप शक्ति और पुरुष के संतुलन का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक दृष्टि से यह बताता है कि गृहस्थ जीवन और सृष्टि के संचालन में शक्ति का स्थान भगवान के वाम भाग में है.

बाएं और दाएं भाग का आध्यात्मिक अर्थ

शास्त्रों में शरीर के दोनों भागों को अलग-अलग ऊर्जा का प्रतीक माना गया है.

  • बायां भाग (वाम पक्ष)
  • प्रेम का प्रतीक
  • करुणा और ममता का प्रतीक
  • चंद्र ऊर्जा का प्रतिनिधित्व
  • पारिवारिक और भावनात्मक संतुलन
  • दाहिना भाग (दक्षिण पक्ष)
  • क्रियाशीलता का प्रतीक
  • पराक्रम और नियम का प्रतीक
  • सूर्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व
  • धार्मिक और कर्म प्रधान कार्यों से जुड़ा

इसी आधार पर अलग-अलग अवसरों पर पत्नी की दिशा निर्धारित की जाती है.

पत्नी के बिना अधूरी मानी जाती है पूजा

धर्मशास्त्रों के अनुसार गृहस्थ पुरुष द्वारा किया गया धार्मिक अनुष्ठान पत्नी की सहभागिता के बिना पूर्ण नहीं माना जाता. मान्यता है कि जब पत्नी पति के साथ बैठकर संकल्प में सहभागी बनती है और धार्मिक कर्म में सहयोग करती है, तभी उस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है. यही कारण है कि वैदिक परंपराओं में पति-पत्नी को संयुक्त रूप से धार्मिक कार्य करने की सलाह दी गई है.

क्या है इसके पीछे का मूल संदेश?

धार्मिक विद्वानों के अनुसार पत्नी की दिशा का संबंध केवल बैठने की व्यवस्था से नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, कर्तव्य और ऊर्जा के प्रतीकात्मक स्वरूप से भी जुड़ा हुआ है. जहां धार्मिक कार्यों में दाहिने भाग की प्रधानता मानी गई है, वहीं पारिवारिक और दांपत्य जीवन में वाम भाग को विशेष महत्व दिया गया है. यह व्यवस्था पति-पत्नी के बीच समान भागीदारी और संतुलन का संदेश देती है.

Tags: meaning of vamangiwhich side should the wife sit
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