बिना तेल-बाती के जलती हैं 9 ज्योतियां, यहां गिरी थी माता सती की जीभ; मुगल सम्राट अकबर का तोहफा मां ने नहीं किया स्वीकार!

इसमें कोई शक नहीं है कि भारत रहस्यों की भूमि है. यहां के हर इलाके में आस्था और भक्ति की ऐसी कहानियां हैं जो तर्क और विज्ञान से परे हैं. ऐसा ही एक रहस्य कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में स्थित देवी ज्वाला जी के मंदिर में देखने को मिलता है, जहां 500 से अधिक वर्षों से एक दिव्य ज्योति जल रही है. यह ज्योति इसलिए भी रहस्यमयी है, क्योंकि यह बिना तेल या बाती के जलती है, जो इसे दुनिया भर के देवी मंदिरों में सबसे अनोखा बनाती है. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे विस्तार से.

दिव्य ज्वालाओं का मंदिर

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हिमालय की हरी-भरी तलहटी में देवी ज्वाला का दिव्य धाम स्थित है. यह देश के सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है, जहां लगातार जलती हुई ज्वालाएं एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य बनी हुई हैं. मंदिर में 9 अलग-अलग ज्वालाएं हैं, जो देवी के अलग-अलग रूपों जैसे महाकाली, दुर्गा, अन्नपूर्णा और सरस्वती का प्रतीक मानी जाती हैं. आम हिंदू मंदिरों के विपरीत जहां तेल या घी डालकर दीपक जलाए जाते हैं. ज्वाला जी मंदिर की ये अखंड ज्वालाएं प्राचीन चट्टानों की दरारों से सीधे निकलती हैं. ये स्वयं प्रकट हुई ज्वालाएं हैं जो सदियों से जल रही हैं.

क्या है मान्यता

देवी ज्वाला के दिव्य धाम को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. मान्यता है कि यहां देवी सती की जीभ गिरी थी और तब से ही यहाँ देवी का दिव्य स्वरूप इन ज्वालाओं के रूप में विद्यमान माना जाता है. हालांकि, विज्ञान का नज़रिया अलग है, लेकिन भक्तों और पौराणिक कथाओं में आस्था और भक्ति की ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि ज्वाला जी में जलने वाली ये ज्वालाएं प्राकृतिक गैस के रिसाव के कारण होती हैं, लेकिन इसका सटीक स्रोत अभी भी शोध का विषय है.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह मंदिर प्राकृतिक गैस के एक भूमिगत भंडार के ऊपर स्थित है. इसमें मुख्य रूप से मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन शामिल हैं, जो हिमालय की तलहटी में मौजूद छिद्रपूर्ण बलुआ पत्थर (सैंडस्टोन) से रिसकर बाहर आते हैं. जब ये गैसें सतह पर ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, तो इनमें आग लग जाती है और ये लपटों का रूप ले लेती हैं. हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में प्राकृतिक गैस के ऐसे रिसाव देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्वाला जी की लपटें अपनी निरंतरता और लंबे समय तक जलते रहने के कारण बेहद खास और अनोखी हैं. ये सैकड़ों वर्षों से बिना रुके लगातार जल रही हैं.

इन लपटों को बुझाने की अकबर की कोशिश

इन लपटों के रहस्य ने कई शक्तिशाली शासकों की उत्सुकता बढ़ाई. किंवदंतियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, अकबर को इन दैवीय लपटों पर संदेह था. उसने लोहे की पाइपलाइन के जरिए पानी की तेज धार डालकर इन्हें बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये लपटें पानी के बीच भी बिना किसी रुकावट के जलती रहीं. ज्वाला जी की दैवीय शक्ति को समझते हुए माना जाता है कि अकबर नंगे पैर मंदिर तक गया और अपने किए पर पछतावा जताते हुए देवी को सोने का एक छत्र भेंट किया. स्थानीय कथाओं और मान्यताओं के अनुसार, देवी ने इस छत्र को स्वीकार नहीं किया और सोने का वह छत्र किसी अजीब, अज्ञात धातु में बदल गया.

विज्ञान और अध्ययन

इन रहस्यों और स्थानीय मान्यताओं के बीच 20वीं सदी के मध्य में भारत सरकार ने मंदिर में मौजूद ऊर्जा के इस स्रोत का उपयोग करने का प्रयास किया. ‘ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन’ (ONGC) के भूवैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने व्यापक सर्वेक्षण और खुदाई की. उनका मानना ​​था कि मंदिर की लपटों के पीछे गैस का कोई बहुत बड़ा भंडार है. हालांकि, जमीन में काफी गहराई तक खुदाई करने के बावजूद उन्हें प्राकृतिक गैस का कोई ठोस स्रोत नहीं मिला, जिससे यह मामला और भी रहस्यमय हो गया.

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