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Hijab in Islam: ‘औरत एक सुंदरता है और वो पर्दे में ही…’, हिजाब-नकाब को लेकर ये क्या बोल गए अलीगढ़ के मौलाना

Hijab In Islam: इटली से लेकर ईरान तक हिजाब को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है. ये विवाद केवल ईरान या इटली तक सीमित नहीं है. बल्कि कई ऐसे देश हैं जहां हिजाब पहनने से लेकर न पहनने तक पर बवाल देखने को मिलता है.

By: Heena Khan | Published: September 23, 2026 12:47:08 PM IST

Hijab in Islam
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Hijab In Islam: इटली से लेकर ईरान तक हिजाब को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है. ये विवाद केवल ईरान या इटली तक सीमित नहीं है. बल्कि कई ऐसे देश हैं जहां हिजाब पहनने से लेकर न पहनने तक पर बवाल देखने को मिलता है. वहीं आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि मुस्लिम औरतें बिना हिजाब के घर से बाहर नहीं निकलतीं और किसी अनजान के सामने होने पर घूंघट करती हैं. इस्लाम में ये भी कहा जाता है कि पर्दा या हिजाब औरतों की इज्ज़त, सुरक्षा और पवित्रता की निशानी है. इसलिए, इस्लाम में पर्दे को बहुत अहमियत दी जाती है. चलिए आज अलीगढ़ के मौलाना इफ्राहिम हुसैन से जानें कि इस्लाम में हिजाब कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है. 

हिजाब क्यों जरूरी?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिजाब को लेकर मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन का कहना है कि इस्लाम में पर्दा अल्लाह का हुक्म है. कुरान में मोमिन औरतों को चादर ओढ़ने को कहा गया है. इसी तरह, मर्दों को भी नज़रें नीची रखने का हुक्म है. घूंघट खास तौर पर अल्लाह का हुक्म है, और इसमें औरत की इज्ज़त, सुरक्षा और इज़्ज़त दोनों शामिल हैं. हिजाब औरत की शर्म और तहज़ीब की निशानी है. यह समाज में फैली बुराई और गलत कामों से खुद को बचाने का एक अहम तरीका है.

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हिजाब को लेकर मौलाना का बयान 

मौलाना इफ्राहिम हुसैन का कहना है कि, हिजाब और बुर्का औरत की इज्ज़त और सुरक्षा के लिए है. यह समाज में तहज़ीब और पवित्रता बनाए रखता है. जो औरतें अल्लाह के इस हुक्म को नहीं मानतीं, उन्हें गुनाहगार माना जाता है क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हुक्म को नहीं मानतीं. औरत खूबसूरती का एक रूप है, और खूबसूरती की हिफ़ाज़त सिर्फ़ परदे से होती है. कोई भी कीमती चीज़ परदे में ही अच्छी लगती है. बिना परदे के बाहर निकलने से समाज में फितना (बुराई) फैलने का खतरा रहता है. इसलिए, हिजाब औरत के सम्मान, हिफ़ाज़त और धार्मिक ज़िम्मेदारी का प्रतीक है.

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सिर्फ बुर्का ही नहीं है हया 

मौलाना इफ्राहीम बताते हैं कि पर्दा दो तरह का होता है. सिर्फ बुर्का पहनना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसा कपड़ा ज़रूरी है जो पूरे शरीर को ढक ले और कुछ भी खुला या खुला न रहे, ताकि किसी की बुरी नज़र या शरारत न हो. इस्लाम का मकसद औरतों की हिफ़ाज़त करना और एक पवित्र समाज बनाए रखना है, जिसका मुस्लिम समुदाय को पालन करना चाहिए.

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Tags: hijab banislamic rulesItaly News
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