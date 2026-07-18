पंचमी के दिन जगन्नाथ जी के रथ पर होता है प्रहार, माता लक्ष्मी के गुस्से से नहीं बच पाते प्रभु, इस वजह से करते हैं ईश्वर ये लीला

रथ यात्रा में जिस रथ पर प्रभु जगन्नाथ सवार होते हैं, उस रथ के पहिये में पंचमी के दिन कुछ ऐसा होता है कि उस रथ का पहिया टूट जाता है. इस पंचमी को हेरा पंचमी कहते हैं.

दरअसल मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी गोपनीय रास्ते से आती हैं और नाराज होकर प्रभु के रथ पर प्रहार करती हैं, जिससे ये टूट जाता है. नारायण-लक्ष्मी की इस लड़ाई के पीछे दिलचस्प कहानी है, आइये जानते हैं!

जगन्नाथ से माता लक्ष्मी क्यों होती हैं नाराज?

लोक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा पर जब जाते हैं तो माता लक्ष्मी से कहते हैं कि दो दिन में वो वापस आ जाएंगे और उनको छोड़कर अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा के लिए निकल जाते हैं. इसके बाद जब प्रभु दो दिन में वापस नहीं आते तो माता लक्ष्मी क्रोध में गुप्त रास्ते से उनकी खोज में आती हैं. और प्रभु लीला दिखाते हुए अपने द्वार बंद कर देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है. इसके बाद वो गुस्से में बाहर आती हैं और जगन्नाथ जी के रथ नंदीघोष पर अपने पैर से प्रहार करती हैं, जिससे रथ का एक हिस्सा टूट जाता है.

हेरा पंचमी का महत्त्व

ओडिशा और आस-पास के क्षेत्रों में हेरा पंचमी का बहुत अधिक महत्त्व है. इस दिन लोग जगन्नाथ और माता लक्ष्मी की लड़ाई की कथा सुनते हैं. ऐसी मान्यता है कि जो भी शादीशुदा जोड़े प्रभु और माता की ये लड़ाई की लीला सुनते हैं उनके बीच क्लेश नहीं होता और प्यार बढ़ता है.

डिस्क्लेमर: ये लेख लोक मान्यता और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. Inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि इन मान्यताओं पर विश्वास करने में अपने विवेक का इस्तेमाल करें.