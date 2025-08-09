Raksha Bandhan 2025: कितनी देर तक पहननी चाहिए राखी? रक्षा बंधन के दिन इसको उतारना शुभ या अशुभ? जानें क्या है नियम

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन का त्यौहार आज 9 अगस्त 2025 को देशभर में मनाया जा रहा है। यह त्यौहार भाई-बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, जिसके बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 से 1:24 बजे तक था। गौरतलब है कि राखी सिर्फ़ एक धागा नहीं बल्कि भाई-बहन के बीच प्यार और विश्वास की डोर है। इसलिए राखी का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए।

हालांकि, कई लोग राखी को कुछ ही देर में उतारकर इधर-उधर रख देते हैं, जो सही नहीं है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, राखी का अनादर करना भाई-बहन दोनों के लिए पाप है। साथ ही, उनके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, राखी को सही समय और नियमों के अनुसार ही उतारना चाहिए। आज हम आपको शास्त्रों की मदद से बताने जा रहे हैं कि भाइयों को कितनी देर तक राखी बांधनी चाहिए।

राखी कब उतारनी चाहिए?

शास्त्रों में राखी उतारने के निश्चित समय और नियमों के बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। लेकिन धार्मिक जानकारों का मानना है कि राखी कम से कम 24 घंटे तक बांधनी चाहिए। 24 घंटे के बाद आप किसी भी शुभ मुहूर्त में राखी उतार सकते हैं। लेकिन इससे पहले राखी उतारना शुभ नहीं माना जाता। इससे पाप लग सकता है। साथ ही, रिश्तों में दूरियाँ भी बढ़ेंगी।

इन तिथियों पर भी उतार सकते हैं राखी

कई जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी और दशहरा के शुभ दिन राखी उतारने की परंपरा है। अन्य मान्यताओं के अनुसार, राखी को पूरे 15 दिनों तक कलाई पर बंधा रहना चाहिए। वहीं, कुछ लोग साल भर राखी बांधे रखते हैं। राखी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले पुरानी राखी उतारते हैं और फिर शुभ मुहूर्त में बहन से नई राखी बंधवाते हैं। हालाँकि, शास्त्रों के अनुसार, इतने लंबे समय तक राखी बांधना शुभ नहीं होता।

राखी उतारने के बाद उसका क्या करें?

राखी को कभी भी घर में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे बहते पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। विसर्जित करने के अलावा, आप राखी को किसी पेड़ पर एक रुपये के सिक्के के साथ भी बाँध सकते हैं। इससे आप पाप कर्मों से बचेंगे और नकारात्मक ऊर्जा भी आपसे दूर रहेगी। अगर राखी टूट जाए, तो ऐसी स्थिति में आप उसे तुलसी के पौधे में रख सकते हैं।

जो लोग राखी को यादगार के तौर पर अपने पास रखना चाहते हैं, वे उसे लाल कपड़े की पोटली में बाँध सकते हैं। लेकिन पोटली को अपनी बहन की चीज़ों के साथ या घर के सबसे पवित्र जगह पर सुरक्षित रखें।

